La Copa Argentina volvió a ser un karma en Central. Paolo Montero le puso punto final a su ciclo en Central. El objetivo mínimo era llegar a la final de la Copa Argentina y no se pudo porque perdió en semifinal ante Atlético Tucumán.

Minutos después de la dura derrota, el ex entrenador se lo comunicó a los jugadores en el vestuario y luego se lo comunicó a la prensa. No permitió preguntas, sólo anunció que no seguía al frente del equipo.

Noticia en desarrollo…