La Comedia: nuevo tiempo para el histórico teatro de todos los rosarinos

El teatro La Comedia, primer coliseo municipal local, se apresta a comenzar un año cargado de proyectos. Entre otros, un concurso para pintar una de sus fachadas y el estreno de una comedia en formato coproducción, que verá la luz el próximo 6 de enero. Detrás de estos proyectos emergentes hay otros que buscarán, en los próximos meses, potenciar el vínculo que ese edificio mantiene con su entorno. Así comenzará a concretarse el viejo sueño del espacio que desde junio de 2002 abrió nuevamente sus puertas a la comunidad en el marco de los festejos por el 150° aniversario de la ciudad. Las calles aledañas, sus veredas, sus fachadas, buscarán un punto en común con el público que semana a semana ocupa las butacas de la histórica sala.

“La intervención de la fachada del pasaje Araya es un primer paso de un proyecto de intervención de toda el área que rodea al teatro y por el que venimos trabajando hace algunos años. Todos los que conocemos el teatro y que venimos también de noche durante las funciones sabemos que el entorno se vuelve algo hostil. Ahora nos sumamos a la movida de puesta en valor del Casco Histórico de la ciudad, de la remodelación de calles y veredas. Pero que no es sólo eso, sino que también tiene un costado vinculado a lo cultural y ahí aparece el teatro, que está en el corazón del centro rosarino”, expresó Sebastián D’Addario, actual director de La Comedia. “En el marco de esta revitalización, planteamos la necesidad de tener un entorno más agradable y allí entran a jugar también la fachadas del edificio, porque tenemos un gran frente que se articula por calle Mitre, que es el principal, pero también por la cortada Ricardone y el Pasaje Araya. Estamos planteando diferentes acciones para el 2017, y una de ellas se enmarca en este primer concurso de un mural, para el cual queremos convocar a los artistas de la ciudad, y la idea es hacerlo de forma bianual (ver aparte)”, agregó el director.

Diálogo con el entorno

“Esta será una primera etapa, estamos en un proceso licitatorio para todo lo que es el frente del teatro, que necesita restauración e incluso en algunos lugares pintura que será con los colores de origen buscando recuperar aquellos materiales originales y para eso estamos trabajando con la gente de preservación del patrimonio urbano. Serán varios pasos y a lo largo del año”, adelantó el director, quien asumió hace un año pero que lleva doce de trabajo en la sala ocupando otros puestos en ámbitos como programación.

“El proyecto está pensado de manera conjunta para poder generar un ambiente agradable, un entorno mejor para todos más allá de lo que pasa adentro de la sala, buscamos sacar a la calle las expresiones artísticas pretendemos que quien venga al teatro sienta que los hechos culturales arrancan afuera”, expresó el teatrero también adelantó: “Dentro de la remodelación del Casco Histórico está incluida la nivelación de la calzada por cortada Ricardone, que también le dará otra impronta a un sector que incluirá un escenario móvil que nos va a permitir ofrecer algunos espectáculos en la calle. Y si bien no será una calle peatonal, generará un tránsito vehicular un poco más lento y nos va a permitir programar actividades artísticas, e incluso un nuevo mural, esta vez por la fachada de cortada Ricardone. Hay un dato para esa zona que es revelador: quienes salen por de noche tras las funciones del teatro, no encuentran en ese entorno un lugar para quedarse a cenar no hay en el entorno otros espacios complementarios a todo teatro, quizás la puesta en valor que estamos buscando haga que aparezcan incluso pensando a futuro un área que responda a una lógica más recreativa, que siga viva por fuera de las 20, cuando cierran los negocios de la zona”.

Un tiempo de balance

“En general, el balance de este primer año en la dirección es positivo, teniendo en cuenta que fue un gran desafío para mí, más allá de que hace doce años que trabajo en el teatro en áreas como programación y producción”, expresó D’Addario. “Tuve que correr la mirada respecto de cómo venía haciendo algunas cosas porque la dirección es otro lugar y otra responsabilidad. En principio, me propuse dos grandes desafíos: uno hacia adentro, donde estamos haciendo un gran trabajo en equipo, sólido y fuerte, porque además no concibo otra forma de trabajar y quería romper un poco con esa idea del «empleado municipal». El equipo de La Comedia es el que ha permitido desarrollar todos los proyectos de otro modo sería imposible. Y hacia afuera, tuvimos mucha repercusión. Como vengo de la producción, la idea es seguir potenciando ese segmento, como pasa ahora con la saga que vamos a estrenar el 6 de enero, que es una coproducción. También tuvimos una experiencia muy linda con las escuelas municipales y la versión de Alicia en el país de las maravillas que estrenamos en vacaciones de invierno, con todas las funciones agotadas. Eso fue algo que nos sorprendió de este año: la gran cantidad de funciones agotadas, ya sea de espectáculos locales como de los que llegaron en gira”.

Respecto de sumar teatro local D’Addario, explicó: “Siempre vamos por más, esa debe ser nuestra tarea; los números de este año indican que tuvimos más de un 70 por ciento de programación de teatro, y el resto se lo llevan la música y la danza. Pero de ese porcentaje, casi el 80 por ciento fue local. De todos modos, vamos a seguir subiendo ese número, porque La Comedia es el teatro de todos los rosarinos y el teatro independiente local tiene que estar presente en la sala”.

Estreno de verano

A partir del 6 de enero, la cartelera teatral local sumará un nuevo espectáculo. Será el primer estreno del año de La Comedia, y se trata de Mi vecino es un WI FI, una comedia brillante con ribetes disparatados cuya acción transcurre en un edificio “inteligente”, que lleva la firma de Juan Pablo Giordano, bajo la dirección de Juan Nemirovsky, con asistencia de dirección de Simonel Piancatelli. El espectáculo, que se presentará en el marco del ciclo “Un verano fresquito” y que responde a la lógica de las típicas comedias de verano de los destinos turísticos, cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Yevoli, María Laura Silva, Maru Lorenzo, Mumo Oviedo, Romina Tamburello y Tincho Ovando.

Primer mural

El primer concurso para intervenir con un mural la fachada oeste del edificio del Teatro Municipal La Comedia, que comprende el Pasaje Araya, ya abrió su convocatoria, esta vez para artistas locales, que se extenderá hasta el viernes 10 de febrero inclusive. Propuesto desde el teatro y la Secretaría de Cultura y Educación municipal, se trata de un proyecto cultural enmarcado en la remodelación del Área Histórica de la ciudad, que tiene como objetivo “cuidar el patrimonio y revitalizar los sectores aledaños al teatro”. La inauguración del mural, que comprenderá también un nuevo sistema de iluminación, se concretará el 12 de marzo. “La idea es poder empezar a pintar el mural los primeros días de marzo, cuando hacemos el lanzamiento de gran parte de la programación del año, y vamos a inaugurar el mural con algún evento que incluya a la cortada y el pasaje”, expresó D’Addario. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en www.rosariocultura.gob.ar.