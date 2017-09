La Champions, en marcha con gran presencia de rosarinos

Si bien la Liga de Campeones ya tuvo su inicio con los partidos que clasificaban a la fase de grupos, el verdadero torneo tendrá su inicio hoy con la primera fecha de las zonas.

Los jugadores y técnicos argentinos serán protagonistas una vez más del certamen más importante a nivel de clubes europeo.

El abanderado principal entre los futbolistas de estas tierras será Lionel Messi que intentará con su Barcelona destronar el reinado de Cristiano Ronaldo y su Real Madrid, campeón en las dos últimas ediciones.

Pero no todo ronda sobre el rosarino ya que habrá otros jugadores que también buscarán la tan deseada Orejona. Ángel Di María será pieza clave del PSG francés, que en el mercado de pases rompió todo con la contratación del brasileño Neymar con la sola intención de coronarse campeón de la Champhions por primera vez en su historia.

En tanto, seguramente los mismos de siempre, como Juventus, Bayern Munich, Atlético de Madrid (dirigido por Diego Simeone), Chelsea, Manchester United (que vuelve a la competencia) y Machester City tratarán de llegar a la gran final que se jugará Kiev, Ucrania.

Además, dos técnicos de pura cepa leprosa intentarán ser las sorpresas del torneo. Por un lado, Eduardo Berizzo estará bajo el mando del Sevilla, que logró su lugar en la fase clasificatoria y por el otro, Mauricio Pochettino en el Tottenham, quien viene de salir subcampeón de la Premier League.

En tanto, tres ex jugadores de Central y uno de Newell’s también serán parte del este certamen. Franco Cervi defenderá los colores de Benfica de Portugal, Giovanni Lo Celso buscará sumar minutos con el PSG y Walter Montoya y Ever Banega intentarán ganarse un lugar en el Sevilla.

Estos serán los partidos de hoy correspondientes a la primera fecha: Zona A: Manchester United vs. Basilea y Benfica vs. CSKA Moscú; Zona B: Celtic vs. PSG y Bayern Munich vs. Celtic; Zona D: Chelsea vs. Qarabag y Roma vs. Atlético de Madrid; Zona D: Barcelona vs. Juventus y Olympíacos vs. Sporting de Lisboa.