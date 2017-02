La CGT quiere paritarias sin techo

Uno de los tres secretarios generales de la CGT unificada, Carlos Acuña, sostuvo este domingo que los gremios van a negociar los salarios sin “techo”, por lo cual van a “discutir en la realidad”, tras desestimar que la inflación de este año sea del 17 por ciento, al tiempo que calificó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como “alcahuete y olfa del gobierno de turno por lo que sea”.

“Se perdieron entre seis y doce puntos del poder adquisitivo, nosotros no le vamos a poner techo a las paritarias, vamos a discutir en la realidad, no lo que el gobierno diga”, enfatizó el dirigente, que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos, el Soesgype. Al cruzar al gobierno, el gremialista también se refirió a Dujovne, quien cuestionó el paro nacional anunciado por la CGT para marzo próximo, y criticó: “Él no vino de un repollo, si quiere ser alcahuete y olfa del gobierno de turno, que lo sea, pero que no mienta ni diga cosas en contra de los trabajadores”.

En ese sentido, fustigó: “Que se ocupe de trabajar porque ya cobró un sueldo y todavía no hizo nada. Lo único que hizo fue hablar con los medios, casualmente, en contra de los trabajadores”.

“La gente está enojada porque cada vez trabaja más y no le alcanza”, consideró uno de los triunviros de la CGT en declaraciones a Radio 10. Subrayó que en la actualidad “no hay dialogo con el gobierno” y apuntó: “Las paritarias son para que cada sector discuta de acuerdo con las posibilidades que tenga”. Con relación a la inflación esperada para este año, consideró que es “incalculable”, aunque estimó que del 17 por ciento, como sostiene el Presupuesto, “no va a ser, sino que va a ser mucho más”.

En tanto, evaluó: “Está claro que quieren flexibilizar las condiciones de trabajo. Están en esa línea para atacar a los convenios colectivos de trabajo”.

“Es un gobierno que, claramente, se puso de un lado, es decir, en contra de la gente que trabaja. Todas las medidas apuntaron en ese sentido”, cuestionó Acuña.

Por su parte, otro de los titulares de la CGT, Juan Carlos Schmid (Sindicato de Dragado y Balizamiento), alertó: “Los economistas y los dirigentes sociales suelen explicar que cuando cae un empleo en blanco hay una onda expansiva en el empleo informal. No exageramos si hablamos de una pérdida de 400 mil puestos de trabajo. Es una locura”.