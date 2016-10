La CGT mete presión por el bono de fin de año

El dirigente cegetista Héctor Daer sostuvo ayer que si el gobierno no quiere el otorgamiento de un bono de fin de año a los trabajadores, tendrá que abrir “las paritarias de nuevo”, en tanto que el secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, sostuvo que “la UIA no puede decidir si se da o no un bono, porque eso es privativo de cada empresa”.

En declaraciones al programa radial “Toma y Daca”, el integrante del triunvirato que conduce la CGT expresó que “si el gobierno no quiere un bono universal, que abra las paritarias de nuevo”.

“Una salida para este momento crítico es una salida universal para todos los trabajadores”, sostuvo, y agregó que “el gobierno y las empresas tienen que entender que actuamos con responsabilidad”.

En este sentido, remarcó que “si las empresas validan el piso de 2.000 pesos para el bono se volcarían 20.000 millones de pesos al consumo”. También afirmó que serán “inflexibles en el salario real y en no permitir la flexibilidad laboral. Primero tenemos que resolver la coyuntura, y a partir de ahí plantarnos en una mesa con los empresarios y el gobierno a discutir la cuestión de fondo”.

Al mencionar al empresario automotriz Cristiano Ratazzi, quien señaló que no se debe pagar el salario a quienes paran, Daer indicó que “expresa con su tono actoral el discurso que agita las aguas de la flexibilización”, pero evaluó que “lo que dice Rattazzi no representa a todos los empresarios”.

“Privativo de cada empresa”

Por su parte, en diálogo con el mismo programa radial, Sacco manifestó que “la CGT está en todo su derecho de pedir todo lo que quiera”, pero “los bonos son privativos de cada sector y de cada empresa”. Añadió que “la UIA todavía no fue convocada formalmente para el miércoles”, al referirse al encuentro programado entre el gobierno, empresarios y la CGT.

Al respecto, Sacco dijo que “la UIA sólo está autorizada a discutir el salario mínimo vital y móvil en la mesa que convoca el gobierno todos los años”, y que “no puede decidir si se da un bono o no, porque las empresas son libres de hacer lo que puedan y lo que quieran”. En sintonía con las declaraciones de Ratazzi, el dirigente de la UIA afirmó: “Hora que no se trabaja por paro, la ley te permite no pagarla. Lo dice la ley, no Ratazzi”.