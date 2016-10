La CGT exige a las pymes que paguen el bono

El secretario general de la CGT Héctor Daer afirmó que el bono de fin de año de un mínimo de 2.000 pesos para trabajadores del sector privado es “un imperativo para todos” y rechazó que las Pymes no estén en condiciones de pagarlo.

“Un almacenero no va a tener problema de dar 2 mil pesos a la persona que trabaja en el almacén. Será un esfuerzo, pero todos lo tenemos que hacer”, dijo Daer. Y agregó: “El bono tiene que estar presente, lo que pasa es que todos tenemos que tener responsabilidad sobre el momento crítico que estamos teniendo”.

Además, subrayó: “Nosotros generamos un derecho reconocido por los sectores empresariales más importantes, el Estado y la CGT. Generamos una suma de dinero en términos universales de 2 mil pesos para que se articule a través de las negociaciones paritarias”.

“La readecuación de cómo se articulan los 2 mil pesos queda a criterio de las organizaciones sindicales. Este bono es para todos los trabajadores, quien tenga dificultades verá la forma de pago. Es imperativo para todos”, agregó.

El sindicalista consideró también que “lo que no se puede hacer es decir que esto no es obligatorio, o que no sirve para nada”.

Críticas desde adentro

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lideran Sergio Palazzo (bancarios), Héctor Amichetti (gráficos) y Mario Almirón (docentes privados) criticó ayer a la CGT por el acuerdo logrado con el gobierno y reiteró su reclamo a que la central obrera convoque a un paro nacional.

En un comunicado, la Corriente “sostuvo y sostiene que el Consejo Directivo de la central obrera debe ajustar su cometido a los expuesto unánimemente en el Comité Central Confederal, que le otorgó mandato para disponer un paro general”.

Al respecto, el comunicado agrega que “hubo y hay una definición concreta: el problema es esta política económica que afecta al empleo, al poder adquisitivo de las familias trabajadoras, a la industria y al interés nacional”.