La cartelera se renueva con ocho estrenos

Los Decentes

Bajo la dirección del premiado realizador austríaco radicado en la Argentina, Lukas Valenta Rinner, se estrena hoy en cine locales Los Decentes. La película cuenta la historia de Belén, una joven de 30 años que encuentra un trabajo como empleada doméstica cama adentro en un exclusivo barrio privado de la provincia de Buenos Aires. Una vez allí, Belén descubre que tras el cerco que protege al barrio privado en el que se gana la vida se alza un mundo extraño y singular, al menos para lo que ella conoce. En ese marco y tras una tupida vegetación que lo cubre todo, la joven encuentra, dada su curiosidad, un club nudista en el que la gente se pasea muy distendida, otros tienen sexo en cualquier lugar, otros hacen asados y algunos simplemente leen o caminan desnudos. Sin embargo, esa calma esconde otros mundos. El film cuenta con la destaca actuación de Iride Mockert en el rol de Belén.

Cines: Arteón

Victoria y Adbul

Basada en hechos reales sobre la inesperada amistad entre la Reina Victoria y Abdul Karim, un joven de 24 años enviado desde la India para ayudar en los servicios del 50° Aniversario del mandato de la reina, llega a las salas locales Victoria y Adbul, un film dirigido por el premiado Stephen Frears (Florence Foster Jenkins, Philomena, La Reina) y protagonizado por Judi Dench (Philomena), Adeel Akhtar (Fast & Furious 7), Olivia Williams (Amor sin cita previa) y Eddie Izzard (Hannibal).

Victoria y Adbul transcurre en Gran Bretaña, en 1887, cuando, con motivo de la celebración de los 50 años del mandato de la Reina Victoria, el joven Abdul Karim viaja desde la India a la corte británica para participar en el jubileo. Conocido como El Munshi, Abdul desempeñará el cargo de secretario indio y, en apenas unos meses, se convertirá en uno de los personajes más influyentes en la vida de Victoria.

La incipiente amistad entre Abdul y Victoria será mal recibida dentro de la Casa Real ya que sobrepasará los límites de la clase social y las diferencias étnicas, y hará que la reina cambie no sólo su forma de ver la vida, sino que comience a recuperar aquel humanismo que creía perdido. La historia, que abre un debate sobre cómo la amistad puede cambiar la vida de una persona, está basada en hechos reales que adapta la novela homónima de Shrabani Basu. Fue filmada, entre otras locaciones, en el Castillo de Osborne, residencia de la familia real ubicada en la Isla de Wight.

Cines: Monumental, Del Centro

Soy tu karma

Con protagónico del actor español Guillermo Toledo, las locales Florencia Peña y Liz Solari y la colombiana Ana María Orozco, recordada por su papel protagónico en Betty, la fea, se conoce Soy tu karma. La película, ópera prima del director que se hace llamar por su alias Who, comienza cuando Darío despierta un día al lado de Renata, a quien no conoce. Así sospecha que se trata de una broma de sus amigos o de una estafa, pero Renata tiene una explicación: Darío es una existencia anterior de ella misma. En el año 2068, Renata revisa sus vidas pasadas en una sesión espiritista a la que concurrió para saber por qué no puede quedar embarazada, y misteriosamente entra en la vida de Darío en el presente. El film también marca el regreso a la pantalla grande de la humorista argentina Florencia Peña tras cinco años de haber participado del film Dormir al sol, del realizador Alejandro Chomski.

Cines: Showcase, Village, Monumental

Bat Cat

Bat Cat es una película de animación dirigida a un público adulto con autoría del realizador Ayse Ünal. Igual que los animales que habitan en las calles, Shero y sus amigos se divierten en un barrio en Estambul: salen con chicas, se alimentan y consumen alcohol de manera excesiva. Pero un día se cruzan con los seres humanos y las cosas se ponen un poco hilarantes e inesperadas. El film es una adaptación del cómic underground más popular en Turquía.

Cines: Showcase, Village, Monumental, Hoyts

Desaparecido

Una típica tarde en el parque se convierte en una pesadilla para Karla Dyson (Halle Berry), cuando su hijo desaparece repentinamente. Sin un teléfono celular y sabiendo que no tiene tiempo para esperar la ayuda de la policía, Karla sube a su propio automóvil e inicia la persecución de los secuestradores. Un intento heroico de una madre para recuperar a su hijo la lleva a preguntarse hasta dónde es capaz de llegar. Desaparecido está dirigida por Luis Prieto.

Cines: Showcase, Village, Monumental, Hoyts

La comunidad de los corazones rotos

La comunidad de los corazones rotos es una comedia dramática francesa dirigida por Samuel Benchetrit, que muestra cómo determinados encuentros improbables traen ternura, risas y compasión en un mundo de alienación urbana. El film cuenta con tintes mágicos y es la adaptación cinematográfica de la novela Crónicas del asfalto (2005), escrita por el propio Benchetrit. Sus protagonistas son Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi y Michael Pitt.

Cines: Del Centro

Marea Humana

Marea humana es una exploración de la crisis global de refugiados del artista chino Ai Weiwei. El documental, realizado entre Alemania y Estados Unidos, muestra cómo 65 millones de personas en el mundo fueron obligadas a salir de sus casas para escapar del hambre, el cambio climático y la guerra, en el mayor desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Marea humana resultó ganadora este año en la Sección Oficial de Largometrajes a concurso en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Venecia.

Cines: Del Centro

Suburbicon

“Suburbicon es una comunidad suburbana pacífica e idílica con casas accesibles y céspedes bien cuidados”, cuenta la sinopsis de esta comedia, que indica que el lugar es perfecto para una familia. En el verano de 1959, la familia Lodge se muda al pueblo pero el lugar, de apariencia tranquila, oculta una realidad perturbadora en la que el esposo y padre de la familia, Gardner, deberá introducirse descubriendo traiciones, engaños y violencia. Dirige George Clooney y actúan Matt Damon, Julianne Moore y Oscar Isaac.

Cines: Showcase, Village, Monumental, Hoyts, Del Centro.