La boda de Messi: lluvia de estrellas y choque de protocolos

La cuenta regresiva para lo que se anticipa como el casamiento del siglo ya comenzó. Apenas faltan doce días para que el crack futbolístico, estrella de Barcelona y la Selección y confeso hincha de Newells Lionel Messi selle su amor con Antonella Roccuzzo y al menos media ciudad (la de corazón rojinegro) ya late con ese esperado momento. Los preparativos se encuentran en la recta final pero es el hermetismo la estrella en todo lo que envuelve el esperado acontecimiento que se realizará en el complejo City Center y contará con la visita de muchas estrellas del mundo del deporte y el espectáculo. La llegada del padre de Messi, prevista para hoy, ayudará a que se termine de definir los operativos de seguridad o al menos para coordinar la seguridad de las celebrities, con la del Casino y la que aporta el Estado.

Seguros

El operativo de seguridad para el casamiento de Lio Messi sigue siendo un misterio. Y, ante la falta de datos, se han reproducido las versiones más inverosímiles como la presencia de cuerpos de elite de Israel, entre otros. Pero no parece verosímil. La semana pasada se realizaron varias reuniones para que los distintos estamentos del Estado acuerden cómo será la seguridad. El detalle que falta es la llegada del padre de Lio, prevista para hoy, quien se hará cargo de aportar los datos que faltan para planear el operativo.

Uno de los problemas que hay que organizar tiene que ver con las celebrities que asistirán a la boda. Cada una de ellas tiene su propio protocolo de seguridad. Y por otra parte está el protocolo del propio City Center. Según detallaron fuentes de la organización, la sala de juegos más grande de Latinoamérica no va a cerrar sus puertas, por lo que tendrá que controlar la escalada de curiosos. “Lo más probable es que tanto la provincia como el municipio colaborarán para controlar la parte exterior del City Center. El resto se mezclará con la seguridad de las celebrities y del propio Casino”, aseguró una fuente cercana al operativo.

“La familia Messi no quiere que se difundan datos, y nosotros desde su ciudad no vamos a decepcionarlo”, agregó uno de los organizadores que esperaba la llegada de Messi padre para terminar de definir el operativo, que ya está encaminado.

Otra fuente detalló: “Todos se preocupan por Messi, pero el martes viene el presidente y también viene Mirtha (Legrand). Tenemos varios operativos para organizar”.

Boda y misterio

Frente a un panorama que se presenta incierto, a la orden del día están los supuestos. Lluvia de off de records, versiones contrapuestas y operaciones de distracción mediática parecen configurar un cóctel explosivo en los días previos a la gran ceremonia que pondrá a Rosario en la tapa de todos los medios del mundo.

Algunas fuentes que consultó este medio y que solicitaron preservar su identidad compararon el evento a lo que sucedió en 2004 con la realización del Congreso Internacional de la Lengua Española por la capacidad de visibilidad comprometida.

fin de la novela: confirmó Shakira

Según pudo saber El Ciudadano, el jueves 29 una gran afluencia de aeronaves arribará al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Será el día en que llegue el grueso de los invitados provenientes del exterior.

La lista de asistentes está celosamente custodiada. Se sabe que los veintiún jugadores de Barcelona estarán presentes con la excepción de Andrés Iniesta, quien no llegará porque acaba de ser padre. Como confirmados se anuncian Cesc Fàbregas, cuya mujer es muy amiga de Antonella, Xavi Hernández, el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Neymar, su compatriota Javier Mascherano y Gerard Piqué. También los jugadores de la albiceleste Ezequiel Lavezzi, el también rosarino Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. La llegada de Diego Armando Maradona todavía es secreto de Estado.

También dirán presentes el grupo de utileros, fisioterapeutas y masajistas. Según algunas versiones los animadores de la fiesta serán la banda uruguaya Rombai y Karina La Princesita (pareja del Kun Agüero).

La cantante Shakira, en calidad de novia de Piqué, es la invitada que más expectativa generó. Asistirá, pero llegará el mismo viernes en un avión privado y se irá apenas termine la fiesta. Se especulaba que el arribo al City Center sería en helicóptero, aunque desde el complejo afirmaron que el predio no posee pista de aterrizaje.

Fiebre por los flashes

Los flases oficiales que los novios eligieron serán del rosarino Andrés Preumayr, quien trabajó en la boda de la hermana de Antonella.

Al mismo tiempo se recibieron más de quinientas acreditaciones de prensa provenientes de ciudades de Asia, Europa y América para realizar la cobertura periodística del casamiento desde dentro mismo del City Center, pero serán unos 150 medios los privilegiados que la organización de la boda autorizó y que incluirá la transmisión satelital de la antesala y los detalles de color del casamiento. Pero las autoridades municipales esperan la llegada de muchos periodistas sin acreditación para montar móviles en diversos puntos de Rosario.

“Esto nos posiciona en el mundo. Nos da una gran satisfacción que Messi nos haya elegido pudiendo haber celebrado su casamiento en otro destino. Es una persona que cuando viene a su ciudad se mueve como un ciudadano común y habla con la gente en los bares. Nosotros vamos a aprovechar esto para ofrecer a los invitados la opción de disfrutar de nuestra ciudad durante varios días y para que conozcan nuestros rincones y espacios culturales”, contó Gustavo Leone, Secretario de Gobierno de Rosario en diálogo con el diario español El Mundo.

A modo de homenaje por parte de la ciudad, la Intendenta municipal Mónica Fein (quien estaría invitada a la fiesta) le regalará a la pareja una escultura del artista rosarino Fabián Rucco, quien trabaja con tallas en piedra y madera.

Un cónclave secreto

La guardia periodística se trasladó el pasado jueves por la mañana a la puerta de la Fundación Messi en el macrocentro rosarino. Allí, se comunicó que se realizaría una reunión clave para definir los corredores de custodia de los protagonistas y en la que tomarían parte autoridades provinciales, municipales, policiales, integrantes de la fundación y allegados a las familias Messi y Roccuzzo.

Si bien el cónclave existió, una de las fuentes consultadas por este medio confió que no se realizó en el lugar difundido para evitar la presencia de periodistas y se mudó a la sede de Gobernación. “Acordamos entre todos no exponer públicamente los detalles para no entorpecer el éxito de la organización”, destacó un participante de la reunión sobre el compromiso de no brindar datos del operativo.

No está confirmado el número de agentes que participarán en el dispositivo de seguridad, aunque se conoció que habrá un contingente de custodia considerable.

Wedding planners rosarinos

El blindaje informativo es lo único confirmado y, sólo a cuentagotas parecen filtrarse detalles por el entorno próximo a los protagonistas. Uno de estos ejemplos es la ceremonia religiosa de enlace que no se realizará en la Basílica Catedral como se había difundido a través de una agencia internacional de noticias que se concretará en uno de los cinco salones acondicionados dentro del mismo complejo City Center.

La última gran polémica de la previa fue la decisión de la familia de cambiar abruptamente de wedding planner. El padre del jugador del Barcelona, Jorge Messi, había confiado en un principio la organización del evento a la firma de Bárbara Díez, propiedad de la primera dama de la ciudad de Buenos Aires y la encargada de organizar la boda entre Mauricio Macri y Juliana Awada.

Las primeras diferencias habrían sido las elevadas cifras económicas que pedía la organizadora por lo que fue sustituida por Adrián Pavía y Lorena Farina, fundadores de Celebration & Style, una compañía de organización de eventos con base en Rosario.

Desde ese momento Adrián Pavía no atiende el teléfono. Allegados contaron que los locales firmaron un convenio de confidencialidad que les impide brindar detalles sobre el evento.