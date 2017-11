La ARF apoya a ex combatientes en las Olimpíadas Nacionales

La Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), por tercer año consecutivo, apoya y acompaña al Centro de Ex Combatientes en Malvinas de la ciudad de Rosario que participa de la XVI Edición de las Olimpíadas para Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.

El encuentro tiene lugar hasta el sábado 11 de noviembre en la ciudad de Posadas, y los equipos locales de fútbol 5 y 11 vestirán las flamantes camisetas que el presidente de la ARF Mario Giammaría les entregó en un emotivo acto realizado en la sede de la institución.

Giammaría estuvo acompañado por Carolina Cristinziano, miembro Fifa y coordinadora responsable de apoyar al fútbol femenino, junto a la cual entregaron 28 equipos compuestos por camisetas rojiblancas y shorts azules para los jugadores, y dos juegos de vestimentas para los respectivos arqueros, todos con el ícono de las Islas Malvinas y el logo de la Liga Rosarina.

Claudino ‘Chino’ Chamorro, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes, se encargó de resaltar este valioso y desinteresado aporte que les hace cada año la ARF. “Esto les sirve a los ex combatientes de todo el país, porque nosotros lo hemos contado en torneos anteriores y ahora todos están tratando de gestionar una ayuda similar de las Ligas de fútbol de sus ciudades”. Y agregó que “por ahora, la Rosarina es la única que apoya a sus ex combatientes”.

Al respecto Giammaría, en su rol de secretario general de interior del Consejo Federal, se comprometió a enviar una invitación formal a las ligas que cuenten con un plantel en las Olimpíadas de Excombatientes, para que procuren colaborar con los Héroes de Malvinas. “Nos encantaría que sigan el ejemplo de la Rosarina, y es un orgullo para nosotros estar junto a ustedes”, apuntó el directivo.

“Ahora esperamos que puedan traer la Copa para Rosario”, bromeó Giammaría, quien no dejó de aclarar que seguirán de cerca los resultados del encuentro a través de la cobertura periodística que realizará el periodista Marcelo Mogetta.

Anualmente se realizan las Olimpíadas para Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas. Este año habrá 62 delegaciones de todo el país que participarán en distintos deportes y disciplinas: 26 lo harán específicamente en fútbol.

La ciudad de Rosario estará representada por un equipo de fútbol 5 y otros de cancha de 11. Este último ya obtuvo el título en tres oportunidades y en 2016 llegó hasta la final que perdió por penales.

Omar Debenedetto, ex combatiente rosarino, es secretario general del Comité de Olimpiadas y detalló que también están los paraolímpicos para los veteranos que han sufrido heridas de guerra. Ellos ya reciben una medalla por el sólo hecho de participar y la admiración de todos sus compañeros. “Ellos son nuestros héroes vivos” expresó.

Los equipos rosarinos se encuentran jugando semanalmente en una Liga amateur de la ciudad, y también han logrado formar un equipo de “hijos de ex combatientes”.

“Para nosotros es muy lindo compartir este deporte que amamos con nuestra descendencia, y que ellos se vinculen entre sí formando una gran amistad” explicó Julio Más, otro de los presentes.

Al respecto Giammaría los felicitó y afirmó que la ARF les entregará camisetas también al equipo de “hijos de ex combatientes”.