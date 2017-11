La arena del balneario La Florida convocó a unas 7.000 personas

Con el buen tiempo a favor, las opciones que brinda el río en Rosario se llenaron de gente este sábado y domingo. Acompañado por las altas temperaturas y un cielo completamente despejado, el río y la arena de La Florida fueron disfrutadas por alrededor de 7.000 personas.

Cada día La Florida se sigue consolidando como el escenario deportivo líder de los deportes de playa, con una agenda cargada de eventos deportivos para todos los gustos. Esta vez el balneario fue protagonista del primer torneo de Stand Up Paddle (SUP) y clases de Crossfit.

El Stand Up Paddle es surf de remo. Es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf.

El sábado fue el turno del Stand Up Paddle (SUP), desde las 11 hasta las 17, donde se pudo disfrutar de la primera fecha de la Copa SUP Rosario que se disputó en la playa. Más de 100 deportistas participaron en una competencia que sumó juegos y música. Además, a la par del torneo, se realizaron en la playa clases de Crossfit, a las que se sumaron decenas de rosarinos.