La agenda local: agua, arena, flechas y patadas

El fin de semana largo se vivirá a puro deporte en la ciudad de Rosario. Es que se disputarán los campeonatos Nacional de jet ski y moto de agua y una nueva fecha del Circuito Rosarino de beach vóley, el tercer encuentro Nacional Evaluatorio de tiro con arco y el Nacional de jiu jitsu brasileño.

Jet ski y moto de agua. Hoy y mañana se correrá la segunda fecha del Campeonato Nacional de jet ski y moto de agua organizado por la Asociación Argentina de Pilotos de Jet Ski y Motos de Agua y el Corredor de Aguas Abiertas. La acción será frente al Corredor de Aguas Abiertas, en la zona del balneario La Florida y la Rambla Catalunya. Las embarcaciones corresponden a las categorías Novatos, Amateurs, Expertos y Pro. Allí estarán presentes el campeón del mundo Daniel Martinelli, y los campeones sudamericanos Leonel Morelli, Eduardo López y Jonathan Velay. El Corredor exclusivo para nadadores de aguas abiertas está definido en una extensión de 450 metros en paralelo a las costas del balneario público La Florida (Rambla Catalunya), dispone de un boyado especial que delimita el sector para que nadadores de aguas abiertas puedan practicar este deporte con niveles óptimos de seguridad frente al tráfico náutico deportivo-recreativo.

Tiro con arco. Hoy, de 9.30 a 17.30, se disputará el tercer Encuentro Nacional Evaluatorio de tiro con arco organizado por la Escuela Rosarina de Tiro con Arco (Erta) en el Albergue Deportivo Municipal La Casona, como parte del programa Jóvenes Talentos, coordinado por la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco). Habrá 85 arqueros de Rosario, Santo Tomé, Santa Fe, Bahía Blanca, La Plata, General Deheza, Luján, Villa Devoto, Paraná, Ciudad Universitaria, Palermo y Mar del Plata. La ceremonia de premiación para los ganadores se hará inmediatamente finalizada la competencia.

Beach vóley. Mañana y el domingo, en el balneario La Florida, se jugará la sexta fecha del Campeonato Rosarino de beach vóley 2016 de la categoría Mayores (libre), en ambas ramas. Organiza el Centro de Desarrollo de Beach Vóley de la Asociación Rosarina de Voleibol, con la colaboración del Corredor de Aguas Abiertas.

Jiu jitsu brasileño. Mañana, de 10.30 a 19, se realizará un Torneo Nacional de jiu jitsu brasileño organizado por las escuelas Gracie Barra y Mutant Teamen en el Complejo Municipal Belgrano Centro. Allí habrá cerca de 300 deportistas de diversas partes del país.

Kumdo. El domingo, de 9 a 14, en el Complejo Municipal Belgrano Centro se llevará a cabo un seminario de Kumdo, organizado por la Asociación Rosarina de Kendo & Iaido. Colabora la Subsecretaría de Recreación y Deportes.

Barale, en Estados Unidos

En Windsor, Estados Unidos, se está disputando el Mundial de pileta corta (25 metros) de natación. Y hay presencia rosarina.

De la mano de Marcos Barale, la ciudad y la provincia están más que bien representadas.

El nadador local compitió ayer en la posta 4×50 combinada mixta junto a Agustín Hernández, Macarena Ceballos y Andrea Berrino, culminando en el 17º puesto en la general (1m44s).

En tanto, en su prueba, los 100 metros mariposa, quedó 2º en su serie con tiempo de 53s09 y finalizó 35º en la general sobre 88 nadadores.

Rosarino a Grecia

Madurez, confianza y seguridad en sí mismo. A pesar de su juventud, esos son los valores que transmite Máximo Agüero, un chico de 17 años que tiene muy claros sus objetivos, y que irá a combatir al Europeo de taekwondo que se disputará a partir de mañana en Grecia.

El adolescente nacido en barrio Las Delicias fue elegido en 2012 como el deportista del año por el Foro Deportivo Rosario, y acumula logros importantes en el taekwondo provincial, nacional e internacional.

Más allá de su buen presente, y su promisorio futuro, Agüero aseguró estar “tranquilo, y entrenando duro para hacer un buen papel en las competencias que se vienen”.

“Cuando empecé a entrenar a los 5 años, no sé si me imaginaba esto que me toca vivir. Ahora que paso a adultos mi deseo es competir a nivel mundial en un campeonato de mayores”, señaló en diálogo con el Departamento de Prensa de la Subsecretaría de Deporte de la Municipalidad de Rosario.

“Después de la alegría que me generó poder conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Italia, espero también traerme algo de Grecia. Es difícil pero voy con las mejores expectativas”, expresó el joven que representará a la ciudad de Rosario en el país europeo, al cual viajó junto a 16 argentinos de distintos puntos de la Argentina.

Nacional ITF en junio de 2017

Rosario fue sede el pasado fin de semana de la 12ª edición del Campeonato OIAT Argentina de Taekwondo ITF, evento que tuvo como sede al gimnasio principal del Club Atlético Provincial. Allí, sin embargo, se supo que en 2017 la ciudad albergará la máxima cita de este deporte: el Nacional ITF.

El certamen estuvo a cargo del presidente de OIAT Argentina, el rosarino Javier Meucci. En diálogo con el Departamento de Prensa de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rosario, Meucci realizó un balance de lo hecho a lo largo del año, y se trazó objetivos para el 2017. “Fue una temporada con mucha actividad. En agosto organizamos el Pro taekwondo, y tuvimos muy buenos resultados con nuestros competidores en el Mundial del Angria (Italia)”, donde Argentina quedó ubicada en el cuarto lugar del medallero general, y Rosario aportó 7 deportistas que obtuvieron medallas de bronce. Además destacó que “en octubre una delegación de la ciudad viajó al Campeonato Sudamericano en Cartagena de India (Colombia). Todos estos eventos ponen la vara alta para lo que viene”.

“El 10 y 11 de junio del año próximo tendremos en Rosario el Campeonato Nacional, que servirá como selectivo para el Mundial de Bielorrusia 2018”, anticipó.