La 25 recrea la energía del disco en vivo

El 6 de diciembre del año pasado, La 25 brindó un show especial en el Estadio Malvinas Argentinas al aire libre en Buenos Aires, ante más de quince mil personas. El show fue filmado bajo la dirección de cámaras de Octavio Lovisolo y con la producción artística de Álvaro Villagra, dando vida a un disco doble y un DVD titulado Vivo x La 25 que salió a la venta en mayo de este año y tendrá su presentación oficial en Rosario esta noche, a partir de las 21, en el Teatro Vorterix (Salta 3519).

“Quiero 25”, “Como Me Gusta”, “Dame Más”, “Cruz De Sal” y “Calles Sin Nombre” son algunos de los temas que forman parte del material cuyo objetivo fue captar la energía de la banda y el público en las presentaciones en vivo.

El CD-DVD repasa la carrera de La 25, que inició su camino en 1996 en la ciudad de Quilmes. La Veinticinco Rock and Roll, su disco debut, salió a la venta a fines de 2001 y le siguieron Así es el rock and roll (2002), Con el rock en las venas (2004), Ruta 25 (2005), Mundo perfecto (2006), Mundo imperfecto (2008) y S.H.O.C. (2010), entre otros.

La formación original de La 25 es: Mauricio Junior Lescano (voz y guitarras), Marcos Lescano (guitarras y coros), Hugo Rodríguez (guitarras y coros) y Darío Rodia Bruschi (guitarra acústica); a ellos se suman Diego Reinholz (bajo y coros), Heber Darío Vicente (batería), Juan Ildarraz (armónica), Alejandro Chomicz (saxo), Marcelo Barletta (trompeta), Claudio Pinto (saxo), Facundo Farelo (percusión) y Ricardo Palumbo (teclados).