Kusturica prepara un documental sobre Pepe Mujica

El dos veces ganador de la Palma de Oro de Cannes, por Papá está en viaje de negocios (1985) y Underground (1995), prevé tener listo esta película sobre Pepe Mujica para el año próximo, con la intención de que sea estrenado en ese importante certamen francés, según anunció el productor Hugo Sigman.

Emir Kusturica fue elegido para dirigir el film por el propio Mujica, que a cambio tuvo que ponerse a las órdenes del realizador e interpretar algunas escenas, según añadió Sigman: “Yo no soy un documentalista, usted va a tener que actuar”, le habría advertido Kusturica al ex presidente antes de comenzar el proyecto.

Mujica, el presidente conocido por su profunda crítica al consumismo, fue grabado mientras aún estaba en el cargo cuidando sus flores y manejando su viejo Volkswagen.

La obra comienza en el momento en que el ex presidente, hoy de 81 años, deja el poder, y a partir de ahí la historia vuelve hacia atrás en el tiempo, según detalló el productor, para recoger el día a día de un jefe de Estado y de Gobierno que vivió los cinco años de mandato en su humilde hogar de siempre, sin olvidar su etapa como guerrillero.

“¿En qué otro lugar puedes ver a un presidente que sale de la oficina y la gente se vuelve loca expresándole amor? No tengo ni idea. Tengo 60 años y nunca he visto algo así”, declaró Kusturica en una rueda de prensa, y añadió: “El objetivo de la película es mostrar a una persona única que la historia recordará”.

Kusturica describió al ex presidente uruguayo como un “héroe de la antigüedad”, ya que, según opinó, “en este furioso capitalismo liberal en que todo llega a ser mercancía, ese hombre no quería ser mercancía y quedó hombre y aceptó con religiosidad que no hay que derrochar el tiempo, sino vivir la vida. Estos rasgos no existen en ningún mandatario en el mundo, es un ejemplo único y debe quedar registrado”.

No es la primera vez que Kusturica retrata en un documental a una figura heroica y latinoamericana: en 2008 filmó al astro del fútbol Diego Armando Maradona, con el que presentó en el Festival de Cannes la obra Maradona por Kusturica.