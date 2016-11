Kicillof criticó el “extremo casi caricaturesco” de la causa dólar futuro

El diputado del FpV Axel Kicillof realizó declaraciones radiales acerca de la confirmación de su procesamiento en el marco de la causa que investiga el dólar futuro, quejándose del “extremo casi caricaturesco” al que llegó la “politización de la Justicia” y la “judicialización de la política económica”.

“Es prácticamente incomprensible. No nos acusa de habernos beneficiado, de haber beneficiado a un tercero particular, sino que está juzgando una política macroeconómica para prevenir corridas y devaluaciones”, sostuvo el ex ministro de Economía.

En diálogo con Radio 10, el integrante del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara baja apuntó al “absurdo jurídico” llevado al “extremo casi caricaturesco” y criticó la “politización de la Justicia” y la “judicialización de la política económica”.

“La causa no tiene ningún gollete; era para presionar por la renuncia de (el entonces presidente del Banco Central, Alejandro) Vanoli”, afirmó el dirigente kirchnerista.

En ese sentido, Kicillof remarcó que la operatorio de dólar futuro fue “un instrumento válido” de la política económica del anterior gobierno y se quejó de que la Justicia la “interpreta de manera caprichosa e insostenible”.

“Les puede gustar o no, pero no la pueden llevar a la Justicia penal”, opinó el académico.

Al respecto, el diputado nacional de la oposición se refirió al actual lineamiento del Gobierno y señaló que se apostó a que “los sectores que timbean pongan la plata a interés en vez de comprar dólares y generar una corrida”.

“Es de manual lo que están haciendo. Sale una fortuna de plata. Es una función del BCRA. Yo puedo estar en desacuerdo con esa política, pero sería difícil decir que es un delito”, comparó el ex ministro de Economía.

De esta manera, Kicillof se refirió a la decisión de la Sala II de la Cámara Federal que confirmó su procesamiento y el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.