Justicia por Emiliano Arri: “Mi hermano entró a bailar y salió muerto”

“Mi hermano salió a comer con unos amigos esa noche porque era el cumpleaños de uno de ellos, después decidieron ir a ese lugar (al boliche On Club, de Gálvez). Entró sano, limpito y bien cambiado como siempre y salió muerto. Lo único que queremos saber es qué le pasó, queremos Justicia”, dijo con palabras entrecortadas Juan Pablo, hermano del joven fallecido en el local bailable el domingo a la madrugada.

Juan Pablo también contó que “hay muchos testigos, muchos audios dando vueltas de gente que cuenta lo que pasó, que vieron cómo se lo golpeaban, primero entre dos o tres y después se sumaron tres patovicas más”.

Emiliano era padre de dos adolescentes de 12 y 15 años. Su hermano lo recuerda como un chico sano, que tenia un pequeño emprendimiento: “Trabajaba todos los días, agarraba su camioneta, y salía a ‘la Verde’, como él decía, y distribuía pastas. Hoy está muerto”.

La odisea y la angustia de Juan Pablo parecen sacadas de un cuento de terror, pero es la durísima realidad que le tocó vivir la madrugada del domingo. “Recibí un mensajhe de que había pasado algo muy malo. Eran las siete de la mañana y fui primero a los Bomberos, después a la Policía hasta que alguien me abrazó y me dio el pésame y ahí me enteré que era mi hermano”, dijo.

También refirió que le entregaron el cuerpo “con marca de esposas y que tenía golpes detrás de la oreja y en el labio”.

De acuerdo a lo que contó Arri a El Ciudadano, los investigadores le dijeron que el informe completo de la autopsia estará para dentro de 90 días y el lunes la familia del Emiliano se constituirá como querellante en la causa junto con sus abogados.

Este viernes a las 19 familiares y amigos del hombre fallecido harán una marcha frente al boliche On Club, para pedir por el esclarecimiento de la causa. El fiscal que interviene es Jorge Nessier, de Homicidios.

“Contamos con la presencia de todo nuestro Gálvez… sin miedos… sin banderas políticas… sólo reclamando por la memoria de Emi y para que esto no vuelva a suceder NUNCA MÁS… hoy le tocó a él… mañana podes ser vos, tus hijos, tus nietos…”, versa la publicación en la convocatoria que sus allegados realizaron a través de las redes sociales.

De acuerdo a lo publicado por el portal Info Más, Nessier confirmó que el deceso se produjo “dentro del boliche”.

A priori, según la información aportada por Fiscalía a Info Más, ocurrió a las 4:40 de la madrugada y la causa de la muerte fue un paro cardio respiratorio, aunque eso quedará aclarado tras los resultados de la autopsia que se le realizaría este lunes por la mañana.