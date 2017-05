Justicia estadounidense fija la fecha para juicio del Chapo

El juicio de uno de los mayores capos del narcotráfico de la historia, el mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, ya tiene fecha: 16 de abril de 2018. “La fecha del juicio será el 16 de abril. Vamos a tratar de cumplirla”, dijo el juez Brian Cogan, a cargo del caso, en una audiencia en la corte federal de Brooklyn a la cual asistió el célebre Chapo, de 60 años. El jefe narco, vestido con traje de presidiario azul marino, permaneció serio y respondió varias veces con un “sí, señor” al juez Cogan, asistido a distancia por un traductor. Encarcelado en la prisión de máxima seguridad Centro Correccional de Manhattan (MCC) en casi total aislamiento desde el 19 de enero, fecha de su extradición a Estados Unidos, el Chapo insistió en que quiere que sus abogados de oficio, Michelle Gelernt y Michael Schneider, sigan representándolo. “Me siento bien con mis abogados, quiero seguir con ellos”, afirmó en español el Chapo, mundialmente famoso por sus dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas en 2001 y 2015, la última a través de un túnel cavado desde el baño a 10 metros de profundidad y de 1,5 kilómetros de largo. Los abogados de la acusación estimaron que el juicio durará de dos a tres meses. Fuentes judiciales advirtieron que es muy posible que la fecha de inicio del juicio sea aplazada. Cruce de miradas En la corte estuvo presente también su esposa Emma Coronel, una ex reina de belleza de 27 años y madre de sus pequeñas hijas mellizas, vestida de blanco de pies a cabeza, y con quien el Chapo cruzó varias miradas. Por razones de seguridad, el juez prohibió a el Chapo recibir sus visitas en la cárcel. También rechazó el pedido de visita que hizo Amnistía Internacional, que asegura que sus condiciones de detención son inhumanas. Sin embargo, les autorizó a que intercambien mensajes previamente monitoreados a los cuales los abogados del gobierno no tendrán acceso. Coronel no quiso hacer declaraciones a la prensa a su salida del tribunal, bajo una lluvia torrencial en este frío día de primavera. Los abogados del ex capo aseguran que éste debe comunicarse con su familia para discutir con ellos la elección de abogados privados y la logística para pagarle. Se desconoce qué ha sucedido con la fortuna de el Chapo. El fiscal general de México, Raúl Cervantes, aseguró esta semana que Estados Unidos no ha encontrado ni “un dólar” de su dinero, ya que al parecer no utilizaba el sistema financiero en su negocio criminal. Y, sin garantía de fondos, ningún abogado privado parece estar dispuesto a representarlo. Sin paredes de plexiglás La abogada defensora Gelernt pidió al juez que el equipo de la defensa pueda estar en la misma habitación que el Chapo para preparar el juicio. Actualmente sólo pueden dialogar con él a través de una pared de plexiglás, y si esto no cambia la tarea requerirá “meses y meses”, advirtió. Gelernt dijo que deben mostrar al Chapo más de 10 mil documentos “apoyándolos contra el plexiglás”, en vez de ponerlos sobre una mesa. Además, la tarea se complica por la traducción del inglés al español y viceversa. El juez Cogan no falló aún sobre el tema pero se mostró receptivo a su pedido y dijo que designará a otro juez para que visite la cárcel, estudie la situación y le prepare un informe. La preparación del juicio en las actuales condiciones “es muy, muy engorrosa. Puede ser que no sea posible preparar un caso de esta manera”, admitió Cogan. Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas, “el Chapo se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense. Sólo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. La próxima audiencia previa al juicio fue fijada para el 15 de agosto de 2017.

