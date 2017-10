Julio De Vido pidió licencia a su cargo como diputado

El diputado del Frente para la Victoria Julio De Vido presentó hoy un pedido de licencia junto con la renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara baja.

El legislador opositor señaló que se le quieren quitar los fueros “sin ninguna prueba” y sostuvo que hay un “armado de causas” en su contra.

“Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela”, señaló De Vido, quien enfrenta un pedido de desafuero de un juez federal.