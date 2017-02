Juicio contra el Panadero Ochoa: un pesquisa declaró como testigo

La segunda jornada del juicio oral y público que se sigue contra Diego “Panadero” Ochoa, acusado de instigar el crimen de su antecesor en el liderazgo de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, continuó ayer con testimonios de policías y representantes de compañías telefónicas (de las que se obtuvieron escuchas presentadas como pruebas en la causa). Pero la particularidad de la audiencia de ayer se dio cuando el defensor de Ochoa, Ignacio Carbone, pidió citar como testigo a uno de los integrantes de la pesquisa –sentado en la sala junto a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Nora Marull–, quien fue expresamente nombrado por la Corte Suprema para colaborar en esta investigación porque ya había participado hace siete años en el esclarecimiento del homicidio de Caminos, que terminó con tres jóvenes condenados por la autoría material del asesinato.

Es que el lunes, cuando declaró como testigo Rosa Caminos (una de las hermanas del Pimpi), señaló al joven y lo llamó por su nombre mientras hacía referencia a que ella misma le había dicho al entonces juez de Instrucción Javier Beltramone que por “rumores” sabía que el Panadero había encargado la muerte de su hermano. En esa declaración, Rosa señaló al funcionario judicial, Pablo Socca, sentado entre los fiscales y dijo: “Que Pablo no me deje mentir porque estaba presente. Desde el día que mataron al Pimpi íbamos todos los días a llevar distintas pruebas y nombres al juzgado del doctor Beltramone. Para nosotros fue una patada en el pecho cuando Beltramone nos dijo que hasta ahí no llegaban. Ni al Panadero ni a la dirigencia del club. Por esa razón nunca estuvimos conformes con la condena”.

Ese lunes, Carbone le preguntó a Rosa si alguna vez había declarado, durante la instrucción o el juicio oral, que Ochoa era el instigador del crimen. Y la mujer respondió que no, que se lo había dicho al juez, que por entonces estaba siempre acompañado de Pablo.

Carbone pidió que Pablo cambiara de asiento y pasara a la silla de los testigos. En principio, el fiscal Schiappa Pietra se negó, pero luego aceptó. Así fue que Socca respondió las preguntas del defensor y reconoció que ese rumor sobre el Panadero estaba durante la primera investigación, pero que en aquel momento no había pruebas siquiera para imputarlo, por lo que la causa se archivó. En medio de la declaración, Pablo le preguntó a Carbone porqué días antes le había dicho: “Mirá que al Panadero no le va a gustar que estés sentado al lado del fiscal”, debido a que Socca es actualmente empleado de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) pero fue nombrado por el procurador general para trabajar en la Fiscalía en la acusación contra Ochoa. Enseguida, el abogado defensor negó haber pronunciado esas palabras.

A su turno, los mismos fiscales con los que el joven trabaja preguntaron a Pablo por qué se desarchivó la causa. Y ahí Socca relató la teoría acusatoria de la Fiscalía, al aclarar que fue recién a partir del 5 de febrero de 2013, con el asesinato de Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, que surgieron indicios que pondrían a Ochoa como instigador. Por el crimen del Quemadito, el Panadero fue sobreseído en primera instancia, fallo revocado en la Cámara de Apelaciones y actualmente revisado por otro juez. En tanto, por la tentativa de homicidio de Matías Pera, el 21 de noviembre de 2010, Ochoa fue sobreseído. Sin embargo, según la acusación, los tres hechos sangrientos que tuvieron como víctimas a Pimpi, Quemadito y Pera encuentran “conexión” en Ochoa como instigador.

El juicio continuará con el testimonio de Pera, Sergio “Quemado” Rodríguez (padre del Quemadito) y su cuñado Carlos Alegre. También se escucharán conversaciones entre Ochoa y Carlos “Betito” Godoy, uno de los tres condenados como autor material del crimen del Pimpi.