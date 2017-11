Juicio a Los Monos: echaron a Lorena Verdún de la sala luego de cruces con un comisario

La brigada de la División Judiciales sigue declarando en el marco del juicio que se le sigue a la banda de Los Monos. Es que la investigación se originó gracias a los informes que la Brigada le elaboraba al juez Juan Carlos Vienna, desde donde surgieron los allanamientos y las escuchas. Ayer declaró el jefe de la División Judiciales, Cristian Romero, quien deslindó las responsabilidades en la Brigada. Luego siguió Luis Quevertoque, subjefe de esa dependencia, y la jornada se extendió hasta pasada la medianoche. Hoy le llegó el turno al comisario Raúl Saccone Tirrito. Cuando el policía prestaba su testimonio, Lorena Verdún, ex mujer de Claudio Pájaro Cantero, le salió al cruce ya que Saccone dijo que había allanado su casa, un hecho que no ocurrió. Y además le reprochó que en un allanamiento a la casa del Pájaro le habían robado hasta la tabla de planchar.

La abogada de Lorena Verdún, Romina Bedetti, le preguntó a Saccone si en la investigación que hizo la Brigada, siguiendo las instrucciones del juez Vienna, figuraba su defendida. El testigo respondió que no recordaba con precisión pero agregó que podía ser porque ella “está mencionada por tenencia o propiedad de taxis u otros vehículos”. Desde el banquillo de los acusados, Verdún estalló. “A mí nunca me secuestraron nada, ni siquiera me allanaron. Estamos debatiendo y no me dejan hablar. Sólo me secuestraron cosas de paintball. Y después lo mandaron a matar (al Pájaro). Sinvergüenza. Vos venís de testigo sinvergüenza. Mirame a la cara, hijo de puta. Yo no tengo que estar, ustedes me metieron. Rastrero. ¿La delincuente soy yo?”.

Verdún fue sacada de la sala por orden del juez Ismael Manfrín.