Juani, el rosarino que integra la selección sub 17

Peñarol de Mar del Plata ganó en uno de los duelos del martes en la Liga Nacional A, y la noche tuvo como estrella al joven rosarino Juan Ignacio Marcos. Los milrayitas vencieron en casa a Quimsa de Santiago del Estero por 80 a 77 en gran parte por la desfachatez de Juani, el pibe de 16 años que se formó basquetbolísticamente en Misiones y que en el duelo ante Quimsa fue clave para cambiar. Marcos hizo 7 puntos, pero también se destacó asistiendo, presionando y mostrando su talento. En el cierre tuvo intervenciones determinantes. Si alguno lo dudaba, juega y no tiene temor a pesar de las diferencias de edad, una característica que distingue a los cracks. Sólo hay que ponerlos.

“Todavía no lo creo. Me desperté y tampoco lo seguía creyendo. Fue muy raro estar ahí adentro y levantar ese partido. Vi un resumen recién, hicimos 12 puntos en dos minutos, una locura”, le dijo Marcos a Básquet Plus, uno de los muchos medios nacionales que le dedicaron largo espacio al partidazo del rosarino, que la viene rompiendo también en la Liga de Desarrollo.

Juani es hijo del entrenador Mariano Marcos y por eso sus comienzos en el básquet se reparten entre Santa Fe, Chaco y Misiones. “Los primeros pasos los di en Rosario entre Náutico y Libertad, pero a los seis años me mudé con mi familia a Charata y luego a Eldorado, donde comencé a jugar en El Coatí, que fue mi club hasta los 15”, explica Juani. Cuando jugaba en Misiones llegó a ser contratado por equipos de Brasil como refuerzo con sólo 13 años.

“Es un mundo diferente, te hablan personas como Sergio Hernández o Leo Gutiérrez, o ahora Marcelo Richotti. Me dicen que esté tranquilo, que no me crea nada, que mantenga la humildad, para seguir a full con mi objetivo que es el básquet”, cuenta Juani, quien tiene desafíos variados en el horizonte, como la selección nacional Sub 17, la Liga de Desarrollo. Y a futuro, sueña en grande: “La verdad que el sueño de NBA lo tengo. Si me llega va a ser por mi esfuerzo”. El pibe que se roba las luces en la Liga.

BERNARDINI, GOLEADOR

En la acción de martes de la Liga de Desarrollo, el escolta rosarino Matías Bernardini fue el goleador de Hispano de Río Gallegos en la derrota frente a Obras por 82 a 69. El ex Temperley anotó 24 puntos, con 4 rebotes y 6 recuperos.