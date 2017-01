Juan Pablo Estellés, un rosarino ejemplar

Sin lugar a dudas el 2016 fue un año consagratorio para el rosarino Juan Pablo Estellés. El back formado en Atlético del Rosario pasó por todos los seleccionados argentinos. Desde el Seven llegó a jugar los Juegos Olímpicos de Río, que le trajo un contrato con Northampton Saints de Inglaterra. Y para coronar la temporada debutó en Los Pumas en la ventana internacional de noviembre. Y el 2017 del ex capitán de Plaza promete ser tan o más intenso como el 2016.

El Hincha dialogó con Estellés en la previa del duelo ante Gloucester, donde el tres cuartos será suplente y utilizará la camiseta número 23. “El 31 de diciembre a la noche me tocó en un hotel en Gloucester concentrando, ya que el 1º jugamos de visitante así que arranqué jugando”, expresó sobre el fin de año el hombre formado en Plaza.

En cuanto al balance y el mágico 2016 que vivió, el ahora back de Northampton dijo: “La verdad que fue un 2016 soñado. Dónde disfrute cada segundo en cada lugar que me tocó estar. Y cerrándolo debutando de titular en los Saints, con un triunfo y con mi familia que me vino a visitar. Sin quejas (risas)”.

Estellés llegó como joker médico a Northampton, pero dadas sus condiciones, había muchas chances que su contrato se extendiera. El rosarino además de ser un jugador de calidad internacional es un deportista con condiciones humanas que sobresalen en cualquier plantel. En Atlético del Rosario, Juan Pablo es un ejemplo a seguir. “Por ahora mi objetivo es ganarme un lugar acá y tratar de jugar lo más posible. Me estoy rompiendo el lomo desde que llegue y lo voy a seguir haciendo porque es la única manera”, aseveró el back.

El Hincha le preguntó a Estellés qué camiseta le gustaría vestir en 2017, pero en su elección no podía elegir a Plaza, por ser los colores que lleva tatuados y que es su club de toda la vida. “Ya que me sacaron a Plaza de las opciones a elegir (risas), como dije me queda un tiempo más acá y quiero sacarle todo el provecho posible porque no sé qué voy a hacer en el futuro todavía”, sentenció el ahora wing, que extendió su vínculo con Northampton y se quedará un tiempo más en Inglaterra. Pero que en Argentina, desde el staff técnico de Los Pumas lo siguen de cerca por un posible regreso y así sumarse al sistema de la UAR.

Una entrevista con Estellés y no hablar de Plaza es imposible. “No tienen idea lo que extraño el club. Es la camiseta que más me gusta ponerme y me dolió muchísimo no poder estar en 2016. Los 150 años de Plaza es algo inmenso para el club y para la historia del deporte de Rosario. Ojala pasen la fiesta dos meses, así llego (risas)”, concluyó.