Joven mamá denunció mala praxis tras muerte de su beba en hospital de San lorenzo

Una mujer denunció por mala praxis a médicos del Hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo. Noelia viajó ayer a la tardecita desde Fray Luis Beltrán a la vecina localidad del Cordón Industrial para dar a luz su hija, y después de un dificultoso trabajo de parto le comunicaron que la criatura estaba muerta. La mujer y su familia les atribuyeron a los profesionales maltrato y violencia obstétrica y reclamaron que se investigue el caso, que está en manos de la Fiscalía de San Lorenzo.

“Durante el trabajo de parto les pedí por favor que me hicieran una cesárea porque ya no tenía más fuerza para pujar, pero ellos se negaron”, expresó Noelia acerca de los profesionales que la atendieron. Además, aclaró que durante toda la etapa de gestación “nunca hubo un solo inconveniente”.

En declaraciones recogidas por el portal SL24, la chica describió que “sacaron a la bebé con una sopapa en la cabeza, y que casi se les cae al piso”. “No me la dejaron ver; ahí nos dimos cuenta que la habían matado; cuando exigí ver a mi hija me la tiraron arriba mío como si fuera nada, y la obstetra me dijo que su muerte era mi culpa porque yo no sabía pujar”.

“Cuando me la dieron y estaba muerta, me dijeron que no importaba, que yo era joven y que iba a poder tener otro hijo”, relató Noelia. La familia aclaró que sólo recibió buenos tratos por parte de la pediatra y personal de seguridad del Hospital.

“La pediatra me dijo que hizo todo lo que pudo y que a ella se la entregaron muerta”, contó en medio del dolor la joven. Y lamentó: “A mí quién me devuelve a mi hija y los nueve meses que pasé con ella”.

Familiares de la mamá aseguran que la muerte de la beba “fue por asfixia porque no le quisieron hacer cesárea y la hicieron sufrir como un animal”.

El caso está en manos del fiscal Aquiles Balbis, de la sede de Fiscalía de San Lorenzo. El funcionario ordenó que se le remita la historia clínica del caso y la planilla de identificación de todos los profesionales, enfermeros y colaboradores que intervinieron en el parto.

“Hay medidas en reserva tendientes a corroborar datos aportados en la denuncia en cuanto a la mecánica del hecho”, consignaron los voceros judiciales del caso.

El cuerpo de la bebé fue trasladado al Instituto Médico Legal para que se le practique una autopsia y tener más precisiones en cuanto a su fallecimiento.

