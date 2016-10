Joven fue ejecutada en Fonavi de zona sur

Una joven de unos 21 años fue ejecutada ayer por la tarde de un tiro en el cuello por parte de dos desconocidos que la atacaron en el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, cercano a los barrios Municipal y Parque del Mercado. “Era una piba que vendía en la vereda de Sánchez de Thompson y Lorenzini para los narcos. Esperaron hasta que quedara sola y cuando la vieron regalada le dispararon. No se sabe en qué iban, algunos dijeron que estaban en moto”, indicó un habitante de la zona. Los pesquisas identificaron a la víctima como Tamara Bustos y señalaron que en el lugar incautaron dos vainas servidas 9 milímetros y secuestraron de entre sus ropas envoltorios con una sustancia similar a cocaína, la cual era analizada.

Tiros a mansalva en La Sexta

Un joven de 24 años terminó con seis orificios en cadera y espalda anteanoche luego de quedar en medio de una lluvia de balas que desconocidos descargaron dentro de una despensa de Beruti al 1800, en barrio República de la Sexta, dijeron voceros de la investigación. El herido fue trasladado al hospital Provincial, donde recibió las primeras curaciones y luego dejó el centro de salud sin recibir el alta médica, según los mismos portavoces de la pesquisa. Los investigadores indicaron que de dichos de testigos surgió que la víctima, identificada como Elías Hernán P., de 24 años, no era el blanco de los desconocidos, quienes llevaban gorras para esconder sus facciones. “Las primeras versiones de los testigos es que los atacantes eran al menos cuatro y que entraron buscando a otra persona. Los encapuchados hicieron entre 15 y 20 disparos, tal vez con una ametralladora o una nueve con el gatillo limado que escupe como una metra. Por el momento, no tenemos identificado a quien venía siguiendo el cuarteto. Sí se supo por declaraciones que este muchacho no era el blanco: resultó herido porque estaba en la despensa. Los tiradores se fueron en un Renault”, explicaron voceros judiciales. La investigación por tentativa de homicidio quedó a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, con la colaboración del personal de la Policía de Investigaciones (PDI).