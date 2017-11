Joven abogado recibió una brutal golpiza en la facultad de Derecho

Ángel Leonardi, un joven abogado y adscripto a una cátedra de la casa de altos estudios de Córdoba y Moreno, recibió una brutal golpiza este sábado a la madrugada durante la fiesta institucional que se organiza cada fin de año en el centenario edificio perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Según contó, la agresión vino de un consejero estudiantil de la Facultad de Derecho por la agrupación DNI del Socialismo, y luego se sumó otro joven del mismo espacio político.

La golpiza empezó en los baños de la Facultad, siguió en la calle, en la plaza San Martín y Leonardi terminó en el Sanatorio Americano en donde los médicos constataron lesiones faciales en nariz, ojos y boca y fractura de dos dedos de la mano, producto de la paliza. Luego, el joven abogado hizo la correspondiente denuncia.

Ángel Leonardi publicó a través de su cuenta de Facebook –lo que luego confirmó en diálogo con El Ciudadano–, que cerca de las 4 de la mañana fue al baño y pensaba irse de la fiesta a su casa que comparte con su novia. Pero cuando entró al baño, había un muchacho que se estaba lavando la cara. Aseguró que en ese momento no reconoció al agresor pero más tarde lo identificó como consejero estudiantil de la agrupación socialista DNI.

“En momento estaba en la zona de mingitorios, se me acerca y me dice ‘a ver vos que sos de La Cámpora si te la aguantas’, lo que me sorprendió, ya que nunca había tenido trato alguno con este pibe más que de vista”, dijo.

El consejero, siempre según lo que contó Leonardi a El Ciudadano, insistió: “Ustedes los de La Cámpora que antes se hacían los vivos, a ver si ahora se la aguantan”. Cabe aclarar que el mismo hacía referencia a momentos “en los que gobernaba el peronismo y que si bien no participo más de La Cámpora, siento orgullo de haberlo hecho y de mis compañeros, pero como hacía clara alusión al proceso político 2003-2015, entendí que la cosa venía en serio. En ese momento le pido que se retire pero comenzó a agredirme y a decirme que salga”.

Sin ánimo de continuar la pelea, Ángel se fue de la facultad por calle Santa Fe. Contó que no había personal de seguridad para contener la situación y que la misma persona que lo agredió dentro del edificio volvió a hacerlo en la calle y desde atrás. “Sin entender mucho comencé a defenderme, como lo haría cualquiera, creo. Llegando a la esquina de Moreno y Santa Fe se suma a la agresión otro militante de DNI, a quien no conozco y que no sólo empezó a alentar a que su amigo me golpee sino que también colaboraba para obtener una situación más ventajosa por sobre mi persona”, dijo.

“En ese momento yo ya estaba con un ojo casi sin poder abrirlo y mucha sangre en el rostro, llegan dos personas de seguridad que me rescataron y otros dos chicos graduados de DNI (Juan y Fran) que me llevaron hasta la plaza San Martin, me dieron pañuelos para que me limpie la cara pero en ese momento el que me golpeó llegó hasta la plaza y lo volvió a hacer, esta vez en presencia de sus propios compañeros de agrupación. Harto de la bronca, me le fui encima para que frene. Es en ese momento en que la presidenta del Centro de Estudiantes, Gabriela Menegozzi, y Matìas Figueroa me sacaron y se ofrecieron a ayudarme”, relató.

Cuestión de “intolerancia política”

Ángel es de Cañada de Gómez, llegó en 2008 a Rosario decidido a estudiar la carrera de Derecho, se recibió en febrero del año pasado y continúa en contacto con la casa en la que se formó como abogado. De hecho, es adscripto en la cátedra de Derecho Administrativo y concurre a la Facultad varias veces por semana.

Recordó, en diálogo con El Ciudadano, que durante sus épocas de estudiante cuando mantuvo discusiones de índole política con militantes de otras agrupaciones, jamás se fueron a las manos. “Muchos con los que hemos tenido peleas verbales cuando cursábamos, después nos pasábamos apuntes para los exámenes. Todo quedaba ahí, en un cambio de opiniones”, agregó.

“Jamás me imaginé que podía pasar ésto. La gente de la Facultad en general es muy respetuosa, también lo son el decano y el vicedecano. Es una locura. Nunca me imaginé que iba a pasar algo así”, dijo consternado Leonardi.

Su familia, que vive en Cañada de Gómez, se preocupó mucho por lo que pasó, sobre todo si fue por causas políticas y por un lugar en el que militó y del que hace varios años del que no forma más parte.

Ángel, además, trabaja y participa del ¿QTP?, en donde se dictan clases de tango, acrobacia sobre telas, yoga y, sobre todo, según contó, “es un lugar de encuentro un lugar de encuentro y de participación con algunos de los graduados”.

Apoyo de distintos sectores

Leonardi destacó el apoyo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, sector que emitió un comunicado este lunes por lo sucedido: “Nobleza obliga, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad, Gabriela Menegozzi, también se puso a disposición mía y que no compartían la violencia como método”.

Al ser consultado sobre cuál sería el móvil del ataque sufrido, Ángel lamentó: “Lo atribuyo a una cuestión de odio e intolerancia política”.

Repudio a la violencia

Desde la agrupación socialista DNI emitieron u comunicado a través del que se solidarizaban con Leonardi y repudiaban todo acto de violencia: