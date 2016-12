Jornada de sábado con otros cinco partidos más

Además de Newell’s vs. Banfield, la jornada de sábado tendrá 5 partidos más por el torneo de la Independencia. Uno de los más atrayentes será el que protagonizarán San Lorenzo y Olimpo en Bahía Blanca. A primera hora Huracán recibirá a Colón, luego, en simultáneo jugarán Tigre vs. Aldosivi y Atlético Rafaela vs. Defensa y Justicia y la jornada se cerrará en Mendoza cuando Godoy Cruz sea anfitrión de Atlético de Tucumán.

Tras sufrir varios tropiezos, un golpeado San Lorenzo buscará volver al triunfo cuando visite a Olimpo, en Bahía Blanca. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Roberto Carminatti, contará con el arbitraje de Fernando Echenique y la transmisión de Canal 5.

El Ciclón, que tiene 21 puntos y está a cinco del líder Estudiantes, viene de perder el clásico ante Boca como local y de quedar eliminado de manera sucesiva de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Antes de sufrir estos traspiés, San Lorenzo estaba jugando en gran nivel, por lo que el partido de hoy se presenta como una buena oportunidad para revalidar esas actuaciones y ponerse nuevamente en carrera.

En cuanto al equipo, el técnico Diego Aguirre deberá realizar cambios obligados, sobre todo en la defensa, donde no podrá contar con Fabricio Coloccini -sufrió un desgarro ante Boca- y con Marcos Angeleri, quien todavía no se recuperó de una dolencia muscular. Además Matías Caruzzo se resintió de un esguince en la rodilla derecha, por lo que los centrales para jugar en Bahía Blanca serían Paulo Díaz y Marcos Díaz.

En tanto, el mediocampista Fernando Belluschi, uno de los futbolistas más destacados en los últimos partidos, arrastra una sobrecarga en el aductor y está en duda.