Jornada cercana al ideal en la Liga Provincial Copa Santa Fe

La Liga Provincial Copa Santa Fe volvió con todo y los elencos rosarinos tuvieron un viernes cercano al ideal, ya que ganaron Atalaya, Temperley, Talleres y Sportsmen. Sólo cayó El Tala.

En la zona A, Atalaya de Rosario ganó tremendo duelo de punteros ante Gimnasia y Esgrima en Santa Fe por 60 a 59 con doble de Facundo Maruelli a poco del final. El local dispuso de dos chances en el cierre pero no las pudo concretar y así el Azul conservó el lugar de privilegio que había obtenido con otra victoria fuera de casa, en San Jorge, a finales del 2016. Maruelli hizo 11 puntos (5 en el final) y Maximiliano Yanson 14 en el ganador, mientras que Gonzalo Sabatini anotó 18 en el local y José Gatti 15.

El otro líder es Atlético San Jorge, que se impuso en Cañada de Gómez a Adeo por 82 a 70 con seis jugadores que superaron los diez puntos (Najnudel 18, Boero 14, Gaido 12, Faranna y Vergara 11, Carmona 10).

Mientras, Colón de San Justo le ganó un duelo cambiante a El Tala de Rosario. La visita inicio mejor y sacó ventaja de 18 a 7, pero el local reaccionó y pudo meterse en juego ya en el cierre de la primera mitad para luego ganarlo 65 a 56 con 18 de Maxi Villalba y 12 de Gustavo Imsandt. En la visita hizo 18 Matías Sequier.

En el restante encuentro de la zona, Atlético Rafaela triunfó en el cierre frente a San Lorenzo de Tostado por 77 a 74..

La tabla dejó a Atalaya y San Jorge con 11, Gimnasia con 10, Colón de San Justo y El Tala suman 9, Adeo y Atlético Rafaela tienen 8, y San Lorenzo 6.

El grupo B abrió su noche con cinco líderes y la terminó tan sólo con dos: Temperley y Sportivo Suardi. El Negro se impuso en Rosario a Atlético Sastre por 83 a 70 en un partido que supo abrir en el segundo cuarto y después defenderla diferencia obtenida rubrincando todo en el cierre. Juan Cruz Dellarossa hizo 19 puntos, mientras que Franco Giachetti anotó 15. En la visita hizo 18 Juan Pablo Stegmayer y 17 Nicolás Mayer.

Además, Suardi le ganó el duelo del Noroeste a Cacu por 65 a 57. Además de Sastre, los que no pudieron mantener la punta fueron Brown de San Vicente y Colón de Santa Fe.

El Sabalero perdió un juego increíble en el Roque Otrino por 83 a 82 en tiempo extra. Lucio Varani fue el héroe de la noche con el doble agónico. Gabriel Hospital con 30 y Bruno Mártire con 23 y 12 rebotes fueron pilares de la visita, en tanto que en el local anotó 16 Fernando Moyano.

Por su parte, Brown cayó también en casa ante un Talleres que llegaba como colista pero al que le sobra potencial. Los de Villa Gobernador Gálvez mostraron la intensidad de sus pibes y la vigencia de sus experimentados para ganar en un reducto duro y con cifras impactantes de 100 a 96. Matías Medrano hizo 25, Federico Oggero 18, Joaquín Cingolani 16 y Julián Eydallín 15. En el local se despachó con 32 Jonatan Morero y con 16 Walter Storani.

Temperley y Suardi mandan con 10, Sastre, Colón, Brown y Firmat tienen 9, Cacu y Talleres 8.

Por su parte, la zona C trajo la caída del único invicto. Sport Cañadense no pudo mantener su notable 2016 y cayó en una cancha y ante un rival muy duro como es Santa Paula de Gálvez. Lo sorpresivo quizás fue la diferencia en el marcador, que se cerró 88 a 63 pero llegó a ser de 32. Leandro Furlán anotó 34 con 7 rebotes y Pablo Pérez hizo 16 en el local, mientras que en el Celeste terminó con 20 Aquiles Montani Wortzel y con 18 Francisco Farabello. Ahora ambos comparten la punta.

Mientras, Sportsmen Unidos se arrimó al ganar en casa frente a 9 de Julio de Rafaela por 95 a 60 en un choque que abrió en el primer cuarto con un parcial de 28 a 18. Erick Topino hizo 20 puntos y Gonzalo Caviasso 17 para el Verde rosarino, mientras que en la visita hizo 15 Leandro Villa.

Rivadavia Juniors de Santa Fe se despachó con una gran tarea y festejó en un estadio muy duro como es el de Racing de San Cristóbal. El 101 a 82 exime de mayores comentarios, más cuando se generó temprano en el duelo y el santafesino manejó hasta 30 puntos de distancia. Juan Poloni hizo 25, Seba Correnti 23 y Agustín López 20 en el ganador. Para el local anotó 20 Sebastián Abba.

En el otro duelo de la noche, Ceci de Gálvez festejó en la ruta en final apretado, que dependió mucho de la puntería desde la línea de libre. Fue 63 a 62 para los visitantes con 20 de Martín Chavarini y 11 de Gonzalo Brussa. En el local hizo 16 Rodrigo Traverza.

La tabla tras la sexta fecha tiene a Santa Paula y Sport con 11, Sportsmen con 10, Rivadavia, Racing y Ceci con 9, Unión con 7 y 9 de Julio con 6.

LA PRÓXIMA FECHA

La séptima fecha tendrá por la zona A a San Jorge vs. Gimnasia, Atalaya vs. Atlético Rafaela, San Lorenzo vs. Colón SJ, El Tala vs. Adeo.

En la B: Firmat vs. Temperley, Atlético Sastre vs. Sp. Suardi, Cacu vs. Brown y Talleres vs. Colón SF.

Por la C: 9 de Julio vs. Santa Paula, Sport vs. Racing, Rivadavia vs. Unión y Ceci vs. Sportsmen.