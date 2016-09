Jorge Henn: “Es un gobierno de gestualismos no de gestión”

La llegada de los gendarmes a la provincia y las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación esta mañana han generado diferentes opiniones. Una de ellas es la del diputado provincial Jorge Henn que esta mañana también estuvo al aire en el programa radial de LT3, y señaló que él no ve diferencias en el manejo del gobierno anterior con la gestión del gobierno actual en cuanto al tratamiento de la provincia. “Nos deben fondos por más de 40 millones de pesos, no hay gestión, solo gestos este es un gobierno de gestualismos no de gestion”.

Por otro lado dijo que estaba de acuerdo en parte con la ministra en que la Justicia tiene que hacer su parte, pero que el problema para Henn es “de ejecución y no normativo”.

En cuanto al acuerdo que se firmará el lunes que viene, el funcionario adelantó: “Yo ya se que hará el gobernador Miguel Lifschitz, se va a quedar callado, porque lo que tiene que lograr es el acuerdo pese a no estar en sintonía con algunos puntos planteados por el gobierno nacional.

Henn también habló de los proyectos tratados en la Cámara de Diputados como el decomiso de los bienes de los narcotráficos, o de aumentar el número de fiscales, así como la reforma policial. “Falta empatía con el gobierno nacional en este tema”, apuntó Henn en cuanto a la reforma policial. Explicó que ya tiene media sanción el secuestro preventivo de armas, ya que en primera instancia “se secuestran lar armas de la prueba, y hay que sacar todas las armas que andan dando vueltas”.

Comentarios