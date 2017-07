Jorge Elías: “Se busca asustar a la gente”

Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se resolvió que un trabajador que perdió un juicio laboral por su culpa pague todos los honorarios profesionales que ese proceso ocasionó, el abogado especialista en la materia, Jorge Elías, dijo: “No hay nada nuevo, siempre fue así. Lo que se busca asustar a la gente”.

“Esta noticia se está distorsionando a partir del conflicto de base que hay de las acusaciones y los insultos del presidente, pero no hay ninguna novedad”, explicó el abogado laboralista consultado por la prensa.

“Siempre fue así, y no hay otro remedio. El que pierde un pleito se hace cargo de pagar las costas. Y los trabajadores también. Yo he ganado y he perdido. Nuestros clientes han perdido y sido condenados en costas, que es la regla de los procesos, salvo en casos muy excepcionales”, añadió.

Preguntado sobre el reciente fallo del máximo tribunal de la nación, Elías puso blanco sobre negro: “Ante esto están los que dicen: «la Corte los está jorobando a los trabajadores». Lo que en este caso no es verdad, en otros sí. Y están quienes dicen: «Qué suerte, la Corte puso las cosas en su lugar». Nada de eso es cierto”, refirió el abogado.

“Este caso llega a la Corte por una interpretación muy especial que hizo un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, en un juicio donde el trabajador había perdido el pleito, en el que ni siquiera se había defendido bien, ya que no había ido a las pericias médicas”, informó el letrado. Y agregó: “Ese tribunal le rechazó las pretensiones, como corresponde, e hizo una serie de consideraciones por las cuales expresa que el trabajador nunca tiene que hacerse cargo de las costas del juicio, lo cual es un disparate, porque entonces, por ejemplo, yo inventaría juicios todos los días, los pierdo y me los tienen que pagar a mí”.

Para Elías “este extravío de este tribunal de Buenos Aires fue corregido por la Corte, pero no diciendo nada nuevo, porque toda la vida se pagó cuando se pierde un juicio”. “El que pierde paga costas”, subrayó.

“¿Por qué en la práctica muchas veces el trabajador termina no pagando?”, se preguntó Elías. Para luego responder: “Porque tienen algunas garantías que hacen que sea difícil cobrarle. Primero porque muchos son insolventes, es decir que no tienen nada para ir a embargarles. Pero además, la vivienda del trabajador es inembargable por una decisión de la Ley de Contrato de Trabajo, y para embargarle un sueldo, sólo lo pueden hacer hasta un máximo de un 20 por ciento por encima de un valor de dos veces del salario mínimo, vital y móvil. Y si está jubilado no le pueden embargar la jubilación”.

Según precisó el abogado laboralista, si bien en la práctica un trabajador puede salir condenado en costas, “salvo los trabajadores de altos ingresos como un gerente, un futbolista, los demás son condenados pero no pagan porque hay una serie de resguardos a su patrimonio para evitar que salgan perdiendo tanto”. “Y eso no cambió porque la Corte no dijo nada nuevo”, remarcó.

Consultado sobre qué objetivo pudo tener la masiva difusión de los grandes medios de esta resolución de la Corte, el laboralista evaluó que “fue asustar a los trabajadores para que al ser despedidos, cosa que está ocurriendo cada vez más seguido, no le inicie juicio a sus patrones”.