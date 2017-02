John Thomas, flamante refuerzo de Sportivo América: “Ayudar a ser campeón”

“Voy a iniciar los entrenamientos el miércoles y prometo brindarme al máximo con profesionalismo en estos meses que estaré en Rosario”, informó John Albert Thomas en diálogo con El Hincha. El interno estadounidense que contrató Sportivo América está casado con una argentina y, sumado a los años de jugar en América del Sur, se hace entender en español.

Thomas jugó un par de años con el alero Rodrigo Sánchez en Olavarría y de allí conoce lo que es Rosario, aunque no tiene demasiada noción del nivel del torneo local. Eso sí, sabe a lo que apunta América: “Sé que el equipo está en la B y mi objetivo es poder ayudar a salir campeón”.

Además, cuando habló sobre sus primeras experiencias en el TNA de Argentina, fue crítico sobre su rendimiento: “Yo era buen jugador en ese momento pero no entrenaba duro, ahora aprendí cómo entrenar bien, comer sano y en las últimas temporadas tuve mi mejor rendimiento físico, en entrega y velocidad”.

John Albert Thomas, de 34 años (2 de abril del 82) y 2 metros, jugó en Bahía Basket la Liga A y también lo hizo en varios elencos del TNA, San Lorenzo de Chivilcoy, Tomás de Rocamora, Unión de Santa Fe y Estudiantes de Olavarría.

Se formó en la Universidad de Columbus y anteriormente jugó en Holanda, Luxemburgo, Alemania y Uruguay. En Chile también tuvo varios equipos, como Colo Colo, y viene de ser campeón hace un mes con Sokol de Antofagasta en la Liga del Norte. Fue el goleador del certamen y elegido MVP.

Cuadrangular

Sportivo América organizó un cuadrangular de alto nivel en el que presentará a John Albert Thomas. El jueves desde las 19.30 jugarán Los Rosarinos Estudiantil vs. Caova, a las 21.30 el Verde vs. Puerto San Martín. La 2a fecha el martes 21: Puerto vs. Caova y América vs. Estudiantil y la definición el viernes 24 con Estudiantil vs. Puerto y América vs. Caova.

“Va a andar bárbaro”

“John es un tipazo, parece argentino y en el torneo local va a andar bárbaro”, analizó el alero rosarino Rodrigo Sánchez, quien fue compañero de Thomas en Estudiantes de Olavarría. “Es muy fuerte y tienen un buen tiro de dos puntos, además de ser buen rebotero y poner buenos picks, seguramente va a asumir la responsabilidad del goleo del equipo”, amplió Sánchez, quien destacó la apuesta de Sportivo América.