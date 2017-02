John Albert Thomas ya está en Rosario

La pretemporada rosarina comienza a tomar color, a la espera de conocer los fixtures de los torneos.

Sportivo América dio la nota del mercado al contratar al interno estadounidense John Albert Thomas, quien llegó este miércoles a la ciudad y se reunió con directivos de la institución y con el nuevo entrenador Hugo Luna. Thomas será presentado desde las 18 en las instalaciones del club de calle Tucumán. Y por la noche debutará, ya que América será sede de un cuadrangular amistoso en el que jugarán desde las 19.30 Los Rosarinos Estudiantil con Caova y luego a las 21.30 lo harán Sportivo América con Municipalidad de Puerto San Martín.

De Copas

Mientras, Newell’s organiza la Copa de Verano “Eduardo María Gallo”, que se iniciará este viernes con el rojinegro ante Ciclón desde las 21.30. El otro elenco que tomará parte de este triangular es Ben Hur.

Y mañana también se abrirá otro campeonato amistoso en la zona sur de la ciudad, con Regatas ante Sportivo Federal desde las 20 y luego el organizador Tiro Suizo frente a Atlantic Sportsmen. Y en un amistoso, Estudiantil le ganó a Federal 103 a 69.

Programa de la décima

Ya está el programa para la décima fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe. En el marco de la zona A, mañana a las 21.30 jugarán Atalaya de Rosario ante El Tala de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe frente a Adeo de Cañada de Gómez y Atlético Rafaela con Colón de San Justo.

El domingo a las 20.30 se medirán San Lorenzo de Tostado ante Atlético San Jorge. Por su parte, en el grupo B mañana a las 21.30 se enfrentarán Atlético Sastre con Talleres, Temperley ante Colón de Santa Fe y Sportivo Suardi frente a Brown de San Vicente. El domingo a las 20.30 jugarán Cacu de Ceres y Firmat. En la zona C, los cuatro juegos irán mañana a las 21.30: Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. 9 de Julio de Rafaela, Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez, Santa Paula vs. Sportsmen y Racing de San Cristóbal vs. Unión de San Guillermo.

Refuerzo del Negro

El juvenil Octavio Parizzia, un alero de 1,95 proveniente de Ben Hur, es la nueva cara de Temperley para la temporada rosarina y de la Liga Provincial Copa Santa Fe. En la lista de buena fe del certamen santafesino, el pibe Parizzia reemplazará a Francisco López, quien se sumó a Libertad de Sunchales hace un par de semanas y dejó al Negro.

Otton a Maciel

Otton Jaskowsky es el nuevo entrenador de la primera división de Maciel, elenco que milita en la B rosarina. El técnico conducirá también las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19. Por su parte, Maximiliano Aquino, que fue el entrenador de la primera hasta 2016, pasará ahora a conducir premini, mini y Sub 13. Las prácticas comenzaron ayer en el Coloso de Cristal.