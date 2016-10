Pinola ya pide pista, y expresó su deseo de estar “al menos en el banco” para el Clásico

Se lo ve ansioso. Imposible no detectar en sus gestos las ganas de volver a jugar. Javier Pinola está cerca de cumplir cinco meses de aquella grave lesión ósea que sufrió jugando ante Nacional de Medellín. Y desde hace algunos días, ya comparte algunos ejercicios de campo con sus compañeros.

“Hoy puedo decir que ya pasó todo, que la lesión quedó atrás, pero este tiempo se me hizo eterno”, confesó el defensor. Y de inmediato, tal vez entusiasmado por el progreso que mostró en la rehabilitación en este último tiempo, Pinola lanzó una fecha probable para su retorno. “Me encantaría estar entre los suplentes para el Clásico”, dijo con alto optimismo el ex Nürenberg de Alemania.

—Hace unos días trabajás en campo con tus compañeros. ¿Te pusiste una fecha como objetivo para volver a jugar?

—Espero jugar lo antes posible, pero es muy difícil precisarlo. Lo importante es que, en todo este tiempo, nunca se dio un paso hacia atrás en la rehabilitación. En cuanto a volver a jugar, ojalá que dentro de no mucho tiempo pueda ser una opción para el técnico. Mi deseo sería estar entre los suplentes en el Clásico, me encantaría. Sé que es un poco egoísta decirlo, pero me vendría bárbaro.

—Más allá de tu deseo, ¿existe una posibilidad concreta de que esto pueda darse?

—Es un deseo y todo es posible. Pero hay que ir viendo el día a día, como respondo y evaluar cómo me siento. Mi idea era perderme sólo tres o cuatro fechas del torneo, y ya van cinco y todavía no estoy para jugar. Desde la semana que viene espero poder entrenar al ciento por ciento con mis compañeros. Si respondo bien, se verá.

—Por el optimismo con el que te expresás, da la sensación de que tu vuelta está muy cerca.

—Sí. Hay una realidad, el tiempo de recuperación de la lesión según los médicos que me operaron, era entre cuatro y seis meses. Y la semana que viene se cumplen cinco meses. Estamos dentro de los parámetros.

—¿Volviste a ver en video la jugada en la que sufriste la lesión?

—No, volver a verla en un video no. La tengo muy presente y vi fotos del momento de la lesión. Pero ya está. Sería fácil decir para que fui a sí a una pelota cuando se jugaban tres minutos. Pero siempre jugué igual. Si se diera la misma situación, volvería a hacer lo mismo. Me ensañaron que cada pelota tiene que jugarse como la última, y lo hice así durante toda mi carrera. No me arrepiento de nada de lo que hice en esa acción, y no creo que tenga que cambiar nada de cara al futuro.

—En quiénes te apoyaste en todo este tiempo.

—Lo primero, en la familia. Haberme bancado durante cinco meses con mis estados de ánimo, no debe haber sido fácil para ellos. Soy un tipo complicado. Me gusta mucho entrenar, y no poderlo hacer durante un tiempo me afectó. Pero a la vez pude disfrutar de otras cosas que habitualmente mi trabajo no lo permite.

—En el horizonte cercano se viene el partido con Boca por Copa Argentina. ¿Lo vés como una revancha de la final que jugaron en la edición anterior?

—No, para nada. Si lo vemos como una revancha, nos estaremos equivocando. Con Boca será un partido lindo por todo lo que lo rodea. Pero lo de la final ya pasó. Esto es por cuartos de final, es otro partido, y sería un error entrar a jugar ahora pensando lo que pasó en aquella final.

Diferenciado para dos

Central aprovechó la semana del parate, por el torneo local debido a la doble jornada de Eliminatorias, para realizar un reacondicionamiento físico. Los jugadores que presentaban en el arranque de la semana molestias menores como Esteban Burgos y Hernán Menosse (sobrecargas musculares) y José Luis Fernández y Walter Montoya (golpes) se sumaron a la par del grupo en el día de ayer.

En tanto, Teo Gutiérrez, con tendinitis en el izquiotibial de la pierna derecha y Cristian Villagra, con una distensión en la pierna izquierda, siguen trabajando en forma diferenciada. Ambos jugadores estarían en duda para enfrentar a Estudiantes, por la fecha 6, ya que llegarían con lo justo al encuentro frente al Pincha y quizás el Chacho Coudet los preserve para jugar el clásico ante Newell’s del domingo 23 en el Gigante de Arroyito.

El cotejo ante Estudiantes se jugará el sábado 15, en cancha de Quilmes, y por ahora será sin hinchas visitantes.

El plantel canalla volverá a las prácticas hoy en horario matutino, también trabajará mañana y el domingo tendrá día libre. La vuelta el entrenamiento será el lunes con miras al cotejo ante el líder Estudiantes.