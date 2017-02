Jaguares y rosarinos de gira

A días del inicio de una nueva temporada del Súper Rugby, Jaguares se prepara para levantar el telón a su segundo año en el mejor torneo ovalado del mundo. En el plantel elegido por Raúl Pérez para jugar los dos primeros compromisos fueron citados los rosarinos Leonardo Senatore, Jerónimo de la Fuente y Felipe Arregui.

Momentos antes de emprender un viaje más a tierras sudafricanas, De la Fuente y Arregui charlaron con El Hincha.

“Los 27 que van son los que mejor están en este momento. A principio de la pretemporada dijimos que vamos a construir el mérito semana a semana y los que están convocados han trabajado muy duro para ganarse un lugar”, dijo Aspirina Pérez al confirmar el plantel.

Las ausencias más notorias dentro de la enfermería de la franquicia de cara al debut del sábado 25 son Juan Martín Hernández y Martín Landajo.

Jerónimo de la Fuente: “Queremos arrancar bien tras una dura pretemporada”

Con un pie en el avión que lo llevará una vez más a Sudáfrica, el rosarino Jerónimo de la Fuente habló con El Hincha sobre sus sensaciones a días del debut, las expectativas y la competencia por un lugar dentro de los XV que elegirá Raúl Aspirina Pérez para enfrentar a Kings, sabiendo que de tener una buena temporada en la franquicia, indefectiblemente la titularidad en Los Pumas se acerca y mucho.

Se viene el debut con Kings en el Súper Rugby y De la Fuente lo palpita. “Estamos con muchas ganas, queremos arrancar bien el campeonato después de una dura pretemporada. Nos vamos a encontrar con un equipo durísimo, como lo son todos en el Súper Rugby. Esperemos arrancar bien”, contó el back surgido en Duendes sobre el estado del equipo a días de iniciar una nueva temporada en el Súper Rugby, sabiendo con lo que se van a encontrar, a diferencia del año pasado. En 2016, De la Fuente estuvo en el triunfo sobre Cheetahs por 34 a 33, en ese histórico primer partido en el Súper Rugby.

En cuanto a las expectativas para este 2017 con Jaguares, el centro formado en Duendes expresó: “Por ahora sólo pienso en el día a día y en el partido que viene. Disfrutar del momento y poder estar en mi mejor forma”.

La competencia por un lugar en el XV titular no sólo para el debut en Jaguares es muy dura. De la Fuente no la tiene fácil, pero su continuo ascenso dentro del sistema de la UAR siempre fue con mucho esfuerzo y paciencia. El rosarino es consciente de ello y no desespera, sabe que la oportunidad le va a llegar y fiel a su estilo, dentro de la cancha, demostrará sus condiciones. “Siempre es dura y difícil pero es muy sana la competencia. Eso es muy necesario en un equipo que quiere mejorar siempre”, aseveró el back sobre la pelea por un lugar.

Felipe Arregui: “Ahora hay que demostrar que fuimos bien convocados”

Después de un breve paso por el rugby escocés, el rosarino Felipe Arregui ya transita otra etapa de su carrera: es nuevamente jugador de Jaguares y al igual que el año pasado formará parte del plantel que jugará los primeros partidos de la temporada.

“En estas semanas tras la vuelta de Escocia, estuve muy concentrado en lo que es entrenamientos, dedicación y focalicé mucho en los detalles, que es fundamental para ponerme al día con el equipo, pues venía con otro tipo de juego y con otro chip, ya sea por el idioma y por el sistema de juego, por ende tuve que ponerme al ciento por ciento en los detalles en lo que es los códigos y palabras clave dentro de la cancha. Después obviamente volver a juntarme con los chicos, con los que compartí todo el año pasado”, dijo Arregui.

Sobre la convocatoria para viajar a Sudáfrica, el primera línea formado en Duendes no pudo ocultar su felicidad: “La noticia de la convocatoria para el primer viaje con Jaguares fue algo muy lindo, lo tomo como un fruto del esfuerzo y la dedicación que vengo realizando, muy positivo todo. La lista ya pasó, ahora hay que jugar y demostrar dentro de la cancha que fuimos bien convocados”.

El llamado a embarque para la delegación de Jaguares es un hecho y Arregui se refirió a sus objetivos y expectativas para este 2017: “Tengo objetivos y desafíos: mejorar lo hecho el año pasado, sumar más minutos en cancha, ya este año estoy con otra cabeza, menos presiones, me ha servido mucho irme afuera, para lo que es maduración. Tengo muchas expectativas y todas positivas, lo más importante es poder demostrar que estoy madurando, y que estoy aprendiendo”.

Argentina XV volvió a golear

Argentina XV fue ampliamente superior a Chile y lo goleó por 45 a 10 en el estadio de Huachipato, en Concepción, por la tercera fecha de la Americas Rugby Championship. A los siete minutos del complemento ingresó el rosarino Pedro Ortega. Con este triunfo, el seleccionado argentino se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones y es firme candidato al bicampeonato.

Argentina XV comenzó de manera errática, inconstante en el contacto y con poca pericia en las transiciones. Pese a la desprolijidad que regía en el estadio de Huachipato, la jerarquía de los dirigidos por Felipe Contepomi pudo más.

Argentina XV sumó su tercer triunfo en el Seis Naciones americano y lo hizo con punto bonus para asegurar el primer puesto en las posiciones. El autor de la conquista que le dio el punto adicional fue Bautista Delguy.

Faltando 10 minutos para el final del partido, el tercera línea de Belgrano Francisco Gorrissen recibió un durísimo golpe que lo obligó a abandonar el campo de juego. Por ese motivo y al no tener la posibilidad de hacer más cambios, Argentina XV debió terminar con 14.

Los puntos criollos los marcaron: tries de Juan Cappiello, Fernando Luna, Nicolás Solveyra, Bautista Delguy y Bruno Devoto (2); Además Juan Cruz González aportó tres conversiones y un penal, mientras que Luna tres conversiones.

En un encuentro en el que el talento fue más que el orden y la prolijidad en el juego, Argentina XV no detiene su marcha ganadora.

Confirmado: Isa a Toulon

El tercera línea santiagueño Facundo Isa jugará a partir de la próxima temporada en Toulon, según confirmó el propio club francés.

De esta forma no jugará más en Jaguares y tampoco podrá hacerlo en los seleccionados argentinos.

El hombre de Los Pumas jugó un partido frente a Biarritz en este equipo del Top 14 francés cuando tenía 20 años en 2014. Su vínculo será por dos temporadas.

Se suma a una serie de refuerzos de renombre como Chris Ashton, Rafaël Lakafia, Semi Radradra, Hugo Bonneval y Filipo Nakosi.