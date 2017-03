Jaguares visita a Stormers por la 2ª fecha del Súper Rugby

Después del debut con triunfo, se viene para Jaguares un partido complicado, una buena prueba para saber dónde esta parado el equipo de cara a temporada 2017 del Súper Rugby. Hoy desde las 12.15 por la 2ª fecha del mejor torneo de rugby del mundo, la franquicia argentina visitará a Stormers en el mítico estadio de Newlands en Ciudad del Cabo. Desde el arranque estarán los rosarinos Felipe Arregui, Leonardo Senatore y Jerónimo de la Fuente.

Nicolás Sánchez, apertura y goleador de la franquicia argentina retornará a la titularidad en el duelo de hoy ante Stormers en Newlands. Santiago García Botta y Ramiro Moyano serán las otras dos modificaciones que presentará Raúl Pérez.

“Stormers será una dura batalla para los forwards por la obtención. Frente a Bulls han demostrado una gran dinámica y eso los hace sumamente peligrosos. Tenemos un partido que da la talla para ver el nivel de los dos equipos. Sin dudas será un gran desafío para nuestro equipo para poder cumplir con el objetivo de mejorar partido a partido”, sentenció el rosarino Aspirina Pérez.

“Seguro que va a ser más duro que Kings. Stormers tiene mejores jugadores y siempre son candidatos al título. Se van a largar a jugar más ya que son locales y me imagino un partido entretenido, de ida y vuelta.”, expresó el rosarino Jerónimo De la Fuente, quien el año pasado anotó su único try en el certamen, justamente ante Stormers, en la derrota por 13 a 8, jugada en Vélez.

Por último, ante la consulta sobre si tendrá un duelo especial en el centro de la cancha (Stormers confirmó a Dan Kriel y EW Viljoen como centros), el back formado en Duendes de Rosario señaló: “Siempre está esa pelea entre puestos, pero pienso más en el equipo y en donde puedo mejorar el rendimiento del equipo”.

Será el undécimo partido de Jaguares contra elencos sudafricanos. Por ahora la estadística muestra un 50 por ciento de efectividad. Hubo cinco triunfos: frente a Kings (2017 y 2016), Lions, Bulls y Cheetahs, el año pasado, y cinco caídas, ante Kings, Lions, Stormers y Sharks (2) todas en el torneo pasado.

Argentina XV busca repetir

Los resultados en la Americas Rugby Championship le dieron a Comodoro Rivadavia la chance de poder tener la definición del torneo con el partido que Argentina XV y Estados Unidos jugarán hoy en el estadio Municipal de la ciudad chubutense, desde las 17. El rosarino Pedro Ortega será titular en el seleccionado argentino y de esta manera tendrá asistencia perfecta en las cinco fechas del torneo.

“Es realmente una alegría estar acá donde nos queda lo más lindo que es jugar el último partido del torneo. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, ganar el partido y terminar de la mejor manera esta competencia”, expresó Felipe Contepomi, head coach de Argentina XV y además agregó: “Venimos hace siete semanas entrenando juntos, yendo de menor a mayor y el sábado queremos hacer nuestro mejor partido. Se dio la circunstancia que este partido define el torneo, pero eso no tiene que cambiar nuestra esencia y nuestros objetivos internos”.

La quinta y última fecha comenzó ayer con el histórico triunfo de Brasil sobre Canadá por 24 a 23 y hoy se completa con el encuentro entre: Uruguay vs. Chile. Las posiciones: Argentina XV y Estados Unidos 19; Uruguay 10; Canadá (*) y Brasil (*) 8 y Chile 0, (*, un partido más).

Desde el Line

Último ensayo. A las 9.30, el seleccionado de Rosario en Menores de 18 años jugará un partido amistoso ante Logaritmo M19, en las instalaciones de Los Caranchos. Con dicho amistoso el Ñandú Junior cierra su preparación para Campeonato Argentino de la categoría. Los dirigidos por Marcelo Paván, Leandro Bouza e Iván Corolenco, debutan como local ante Mar del Plata el 11 de marzo; siete días más tarde tendrá en la segunda fecha que visitar a Cuyo y en la última jornada de la fase de grupos, el Ñandú Junior se medirá con Salta.

Premiership. En Inglaterra aprovechan el fin de semana libre en el Seis Naciones y se juega la 17ª fecha de la Premiership. La jornada arrancó ayer con el triunfo de Northampton (el rosarino Juan Pablo Estellés ingreso a los 22 minutos del complemento) sobre Sale por 32 a 12 y Leicester cayó con Exeter 34 a 15. La 17ª fecha se completa hoy con Bath vs. London Wasps y Gloucester vs. Harlequins. Mañana: Newcastle vs. Saracens y Worcester vs. Bristol.

Top 14 francés. En Francia también se juega por el parate del Seis Naciones. Fecha número 19 del torneo galo, Racing 92 con Juan Imhoff de titular visita a Grenoble. Además hoy juegan Castres vs. Clermont; Bayonne vs. Pau y Brive vs. Toulon. Mañana completan Lyon vs. Montpellier; Stade Français vs. Bordeaux y Toulouse vs. La Rochelle.

Juego reducido. Los seleccionados argentinos masculinos y femeninos de Seven arrancaron ayer su participación en el certamen de Las Vegas. Los Pumas 7 debutaban ante Rusia al cierre de esta edición, luego chocaban ante Kenia a las 0.52 de hoy, y cerrarán su participación en el Grupo C ante Nueva Zelanda, hoy a las 19.36. Por su parte, el seleccionado femenino debutó con derrota ante Francia (45-7), después Canadá superó a las chicas argentinas por 38 a 7, y en el cierre cayeron con Rusia 36 a 0.

Coaching criollo. Desde el próximo lunes 6 hasta el miércoles 8, el staff de Los Pumas compuesto por el head coach Daniel Hourcade y los entrenadores Emiliano Bergamaschi, Pablo Bouza y Germán Fernández, viajará a la ciudad de Montevideo para realizar jornadas de coaching y capacitación con los entrenadores de la URU.