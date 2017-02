Jaguares, debut triunfal

Debut auspicioso. Ayer Los Jaguares, comenzaron su segunda temporada en el Súper Rugby, con un contundente triunfo ante los Kings por 39 a 26, en Port Elizabeth, Sudáfrica. Fueron titulares los rosarinos Felipe Arregui, Jerónimo de la Fuente y Leonardo Senatore (figura del partido).

La franquicia argentina tuvo un comienzo algo dubitativo, permitiendo a los sudafricanos ponerse por delante en el marcador con tres penales anotados por Lionel Cronje (9 a 3, en ocho minutos de juego). La única manera de poder obtener puntos para los locales era por errores argentinos, un equipo de menor jerarquía que abusó todo el partido del uso del pie y que no tuvo herramientas para imponerse al equipo que dirige el rosarino Raúl Aspirina Pérez.

Bertranou, que sustituyó al lesionado Martín Landajo como titular en la posición de medio scrum, concluyó apoyando el oval en la zona de marca tras una magnífica sucesión de pases de todo el equipo.

Con un parcial de 36-3 se pasó al 39-12 con la que los Jaguares dejaron sentenciado el duelo a la hora de juego. Además del ensayo de Bertranou, los Jaguares lograron apoyar dos tries más, ambos al inicio del segundo tiempo, por medio de Leonardo Senatore (13 minutos) y Joaquín Tuculet (16 minutos).

Además, los pateadores argentinos tuvieron una destacada actuación, el debutante Joaquín Díaz Bonilla (11 puntos) y Santiago González (13) se mostraron muy seguros con el pie.

Errores de primer partido, cansancio o lo que fuere, conspiraron contra un buen cierre: Mapimpi y Banda, con sus tries, empañaron la victoria con goleada de Jaguares que no logró el punto bonus y que deberá tomar apuntes para no repetir, porque la próxima prueba no será igual, porque enfrente estará el difícil Stormers.

“Es muy importante arrancar con una victoria, para la confianza, para trabajar sobre lo negativo pero positivamente, siempre es más cómodo trabajar después de una victoria”, expresó desde Port Elizabeth el back rosarino Jerónimo De la Fuente.

Grito criollo en Ushuaia

En un auténtico festival de tries, Argentina XV aplastó a Brasil por 79 a 7 y sumó su cuarto triunfo consecutivo para quedar junto a Estados Unidos en la punta de la Americas Rugby Championship y en la última, definir al dueño del título. El rosarino Emiliano Boffelli volvió a ver acción y apoyó su try, además Pedro Ortega fue titular.

Doce tries marcaron la amplia diferencia que existe entre un seleccionado y el otro, Brasil, todavía con ilusiones al finalizar el primer tiempo, sufrió la embestida en el segundo y no pudo parar las incursiones de los argentinos que llegaron una detrás de la otra.

Sin conocer la derrota y con cuatro triunfos al hilo, el equipo argentino busca quedarse con el bicampeonato, pero para eso, deberá derrotar a Estados Unidos que llega a la última fecha con chances también de levantar la copa.

Además, por la tercera fecha se registraron los siguientes resultados: Chile 9, Estados Unidos 57; en tanto, al cierre de esta edición, jugaban Uruguay ante Canadá. Las posiciones: Argentina XV y Estados Unidos 19 puntos; Canadá (*) 6; Uruguay (*) 5; Brasil 4 y Chile 0. (*): un partido menos.

La Rosa busca seguir invicta

Ayer se jugaron dos partidos por la tercera fecha del Seis Naciones. Se registraron triunfos de Escocia e Irlanda. Hoy completan el líder e invicto Inglaterra ante la débil Italia, desde las 12 transmite Espn 3.

En Twickenham, desde las 12 por Espn 3, Inglaterra será local de Italia, en un duelo de opuestos. El conjunto de Eddie Jones arrastra una racha de 16 triunfos seguidos y va en busca del récord de selecciones de Tier 1 que hoy ostenta Nueva Zelanda, con 18. Por su parte, la Azzurra, cayó en sus dos presentaciones y viene de una dolorosa derrota ante Irlanda, goleada 63-10.

Irlanda se impuso ante Francia por 19 a 9 en Dublín y continúa en la pelea por la corona del certamen. Luego de cinco semanas afuera, Johnny Sexton regresó a las canchas y le otorgó once puntos con el pie a su equipo.

Apoyado en el pie de Russell y el poder ofensivo de sus picantes backs, el seleccionado del Cardo mostró un enorme carácter colectivo para cambiar un desarrollo desfavorable e imponerse por 29-13 a Gales. Los de Vern Cotter cortaron una racha de 10 años sin victorias ante el Dragón y llegan entonados al duelo con Inglaterra.