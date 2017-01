Jacobo Mansilla se suma a la Lepra: llega y firma

Llega, firma y mañana está en el inicio de la pretemporada. Jacobo Mansilla se transformará oficialmente hoy en el primer refuerzo leproso de cara a un receso corto donde el propio Diego Osella había sugerido sumar las dos incorporaciones antes de viajar a Mar del Plata.

“Había otras ofertas, pero desde lo deportivo la posibilidad de Newell’s, por el club y por el técnico, tentaron a Jacobo y no dudó”, reconoció ayer Ignacio Vidal, representante del mediocampista, quien quedó libre de Olimpo a fin de año.

“Ya está todo arreglado con Newell’s. Jacobo mañana (por hoy) estará en Rosario. Hace la revisión y firma el contrato”, amplió Vidal, confirmando lo que desde hace más de una semana se sabe en el Parque.

Mansilla fue el primer pedido de Osella a partir de conocerse que Diego Mateo dejaba el fútbol. El entrenador consideró necesario sumar un volante mixto que conociera su estilo de juego y una vez que descartó a Gerónimo Poblete por cuestiones económicas, la opción pasó a ser Mansilla, a quien dirigió en Colón y Olimpo.

Si bien Mansilla es zurdo y no juega como cinco, el DT entendió que no era mala idea reforzar la zona izquierda, ya que Eugenio Isnaldo no va a seguir en el Parque y no tiene demasiadas alternativas para reemplazar a Maxi Rodríguez.

Mansilla llega a préstamo por un año y medio, sin cargo, y con una opción de compra a favor del propio jugador de 400 mil dólares.

La buena noticia para Osella es que mañana, cuando el plantel rojinegro vuelva a los trabajos de cara a una pretemporada que no será tan larga, ya podrá contar con uno de los dos refuerzos que le permite el reglamento, más allá de que la Lepra solicitó un cupo extra por la lesión de Mauricio Tevez.

Ahora la prioridad de la dirigencia pasará por conseguir el lateral derecho que el entrenador pretende para reemplazar a Luis Advíncula, una tarea que parece un poco más complicada.

En ese sentido, ayer aparecieron dos nuevos nombres en el radar leproso, aunque no hubo confirmación dirigencial sobre algún sondeo o negociación: José San Román y el paraguayo César Benítez.

San Román, de 28 años, se fue con el pase en su poder de Huracán al ADO Den Haag de Holanda, pero no estaría tan cómodo y alguien acercó el nombre a la dirigencia leprosa.

En tanto, César Benítez, de 26 años y actualmente en Coritiba, de Brasil, fue campeón paraguayo con Cerro Porteño en 2015, pero su paso al fútbol brasileño le restó chances de jugar y por eso su representante analiza alternativas.

Por ahora sólo son dos nombres que se suman a Rebzo Saravia o el uruguayo Zunino, ninguno elegido por Osella previamente, pero a esta altura alternativas que pueden ser viables si el propio entrenador las aprueba.

Se termina el descanso

La pretemporada leprosa arrancará mañana en Bella Vista tras una licencia de menos de tres semanas para el plantel y Osella tendrá el primer refuerzo: Jacobo Mansilla.

La idea del cuerpo técnico es arrancar los primeros días con evaluaciones y la primera parte de los trabajos físicos, y el domingo 8 partirán rumbo a Mar del Plata para continuar allí con los trabajos físicos y futbolísticos de cara al inicio del torneo, que podría ser la segunda semana de febrero.

En La Feliz, la Lepra se alojará en el hotel Spa República y trabajará en el predio de Apand, lugar donde ya estuvo en 2014 cuando el entrenador era Alfredo Berti. La idea del cuerpo técnico es realizar dos amistosos, los días 17 y 20, y por estas horas se están cerrando los rivales. Justamente el viernes 20 será el regreso de Mar del Plata, para luego de dos días de descanso, retomar los trabajos en Bella Vista a partir del lunes 23.

¿Habrá tercer cupo?

La posibilidad de sumar un tercer cupo ya fue solicitada por la dirigencia leprosa en AFA a partir de la lesión que sufrió Mauricio Tevez que lo dejará cinco meses fuera de las canchas. “El lunes a más tardar nos confirman si tenemos o no el tercer cupo”, le confió a El Hincha un directivo, aunque también aseguró que “no necesariamente lo vamos a utilizar”. En caso de disponer de este cupo extra, Osella iría por un delantero, ya que aún no está claro si Mauro Matos va a continuar.