Jack Johnson se destacó en el Personal Fest

Sonaron las 23 campanadas del sábado y esa fue la señal que marcó el comienzo del concierto más esperado de la primer jornada del festival más importante de la música argentina, el Personal Fest. Esa fue la señal para que las más de 25 mil personas que circulaban por el mega predio del Club Ciudad de Buenos Aires se reunieran frente al Escenario Personal ante los primeros acordes de “You and Your Heart” recordado tema del disco To The Sea (2010) del cantautor estadounidense Jack Johnson.

En un clima marcado por las músicas acústicas -la protagonista fue la guitarra y el acompañamiento de su tecladista- el público se enamoró con la voz y el magnetismo de un artista que seduce con toda su humanidad pasando las historias que canta a través de su propia voz.

“Los quiero mucho”, le expresó Johnson a su público en reiteradas oportunidades en un castellano bastante precario pero lleno de agradecimiento. Con ese espíritu de honestidad artística regaló un show que bien podría ser propio de un coliseo con butacas por su carácter intimista. No importó la ausencia de butacas que algunos reclamaban cuando las doce campanadas marcaban el nuevo día y el cansancio se sentía en las piernas. Las melodías, alumbradas por la Luna, las estrellas y los continuos aterrizajes de aviones en Aeroparque (cercano al predio), marcaban un clima especial en el cierre de una jornada musicalizada por los géneros y ritmos más diversos.

Paramore había dejado a todos con la adrenalina por las nubes con un poderoso show de pop punk y rock altenativo. Jack Johnson propuso un cambio de marcha y la gente acompañó esa revolución del amor.

“Sitting”, “Flake”, “Horizon”, “My mind´s for sale”, “Tomorrow”, “Wasting time”, fueron algunos de los temas más cantados a capela por ese público diverso en edades en un concierto de poco más de 90 minutos que dejó a todos contentos. El acompañamiento y el silencio respetuoso de un público atento a los climas, logró que el concierto se viviera como un espectáculo integral.

El cantautor estadounidense sabe manejar los climas y tiene un repertorio tan heterogéneo que en minutos puede dar vuelta una historia gris y trasnformar ese día nublado incorporándole el color de esos mares de aguas turquesas donde doma las olas en su faceta de surfista. “Upside Down” y “Belle”, le pusieron brío al comienzo de la última parte con un lucimiento especial del acordeonista que pasó al primer plano del escenario, en la misma línea de propio cantante. La gente lo aplaudió reconociéndole ese acompañamiento.

Llegaron los esperados “Banana”, “Short reverse”, “Eyes”, “Foxy Lady” y “Good People” con una banda sonando al frente, potente, contundente, en el momento más folck-rock de la noche. Llegó el esperado “At or with me” con el que cerró la noche. “Muchas gracias”, volvió a decirle antes de abandonar el escenario. Pero la ovación de ese público fiel logró que el tan ansiado bis se hiciera realidad por partida triple: “Do you remember”, “Times like these”, “Angel” para cerrar la noche con el esperado hits “Better Together” en una versión aún más folck y acústica que la original y en la que invitó a la gente a cantar.