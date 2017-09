Investigan si mochila secuestrada en violento operativo en Cushamen es de Maldonado

El Juzgado Federal de Esquel investiga si una mochila que fue secuestrada durante los violentos allanamientos efectuados el lunes en Chubut pertenece a Santiago Maldonado.

Además, los investigadores tratan de establecer si alguna de las camperas de color negro que también secuestraron durante los operativos podría ser del joven que está desaparecido desde el 1º de agosto pasado.

Este martes, el Juzgado federal de Esquel emitió un comunicado en el que dio detalles sobre los procedimientos del lunes por casi 400 efectivos de fuerzas de seguridad, en el marco de una militarización de la comunidad mapuche Lof Cushamen que derivó en atropellos a los miembros de la comunidad, tales como el precintado de manos y destrozos de viviendas, incluida la del lonko Facundo Jones Huala, hoy preso político. A su vez, voceros de la Lof Cushamen emitieron un comunicado en repudio a la violencia y arbitrariedades ejercidas por las fuerzas de seguridad durante la operación, que duró 12 horas.

A continuación el comunicado oficial publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ):

El Juzgado Federal de Esquel informa las diferentes medidas realizadas durante la jornada de ayer en el allanamiento realizado en el sector de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA ocupado por el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en la Provincia del Chubut. En una de las viviendas allanadas se secuestró una mochila cuyas características coinciden parcialmente con la descripta por dos testigos como la que usaba Santiago Maldonado el día de su desaparición. Se han secuestrado también varias camperas de color negro como la que llevaba puesta la persona que se ve en la filmación entregada por la abogada que representa a la familia de Santiago Maldonado. Estas camperas fueron encontradas en distintos puntos del sector ocupado por la comunidad. Bajo un árbol cercano a la costa cruzando el río Chubut se encontró una mochila en aparente estado de abandono. Esta mochila también fue secuestrada debido a la semejanza de su color con la descripta por los testigos mencionados. Además, como el suelo bajo ese árbol aparentaba tener tierra removida, el sector fue inspeccionado por canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos con resultado negativo. Se aclara que los elementos encontrados serán objeto de análisis científico para determinar si efectivamente pertenecen a la víctima. También se secuestraron teléfonos celulares que fueron encontrados en las diferentes viviendas inspeccionadas con el objeto de determinar si alguno de ellos pertenece a Santiago Maldonado o si registran datos relevantes para explicar su desaparición. Se rastrilló nuevamente el cauce y costa del río Chubut con resultado negativo, cubriendo una distancia aproximada de 6 kilómetros desde las inmediaciones del lugar en el que Santiago Maldonado habría sido visto por última vez. Se encomendó al personal de policía científica que realice un recorrido desde la tranquera de ingreso hasta la orilla del río Chubut, con el objeto de registrar toda la zona en filmaciones y fotografías que puedan servir de cotejo para evaluar el contenido de las declaraciones testimoniales recibidas. Con la misma finalidad se obtuvieron fotografías desde la margen contraria del río para ilustrar el campo de visión que habrían tenido las personas que habían logrado cruzarlo el día 1 de agosto. El sector que mantiene ocupado el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen tiene una extensión aproximada de 1300 hectáreas. Ayer fue rastrillada en su totalidad, con personal policial que la cubrió a pie y con canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos. Para la tarea se requirió de la intervención de 367 efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También intervinieron unidades especializadas de la Policía de Santiago del Estero, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de San Luis y Policía de Río Negro. El personal fue trasladado en 33 vehículos y 2 helicópteros. Se revisaron en total 21 construcciones. Algunas de ellas son utilizadas como vivienda por los miembros de la comunidad, otras como puestos de guardia y muchas otras construcciones están en evidente estado de abandono. En el momento en que las fuerzas de seguridad iniciaron el allanamiento detectaron la presencia de 4 personas en diferentes lugares de la zona. Los 3 varones fueron identificados y quedaron bajo custodia policial hasta que culminó el procedimiento. La mujer no permitió que pueda ser debidamente identificada, por lo cual fue conducida con esa finalidad a la ciudad de Esquel. Recuperó su libertad en horas de la tarde.

Al lugar no pudo acceder la prensa, ni la APDH –que es querellante la causa– ni el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, que llegó acompañado por su abogada. “Al no estar nosotros el allanamiento no tiene validez, corre por cuenta de ellos. Lo voy a denunciar en todos lados, en la Corte Interamericana , en todos lados porque es impresentable, tiene que estar preso, es un delincuente”, dijo Maldonado.

“Fueron a las cinco de la mañana. Hoy era un día clave porque se presentaban a declarar varios testigos y se iba a saber mucho más. El temor mío es que vayan y tiren a mi hermano ahí adentro e inventen otra cosa”, dijo más tarde en diálogo con AM 750.

Los medios solo pudieron llegar hasta 7 kilómetros del lugar. El operativo se convirtió casi en una ocupación militar y fue anunciado por el diario La Nación, el único medio con el que el juez habla. Allí explicaron que el territorio será ocupado y rastrillado por más de 300 agentes, tres helicópteros, drones y efectivos del GEOF y del GE 1 (Policía Federal), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y del grupo Albatros (Prefectura), además de “buzos tácticos de la Prefectura y de la Policía Federal; unidades de Infantería, de Caballería y un grupo especial de acampe” con vehículos todoterreno. “En la intervención sólo los grupos especiales GEOF y GE1 podrán llevar armamento. Los demás efectivos irán desarmados con equipamiento antitumulto”, publicó La Nación.

La semana pasada hubo varias intromisiones en comunidades Mapuche, algunas a cientos de kilómetros del río Chubut. Aunque sin tanto despliegue, algunas se hicieron de madrugada y sin ninguna orden judicial.