Investigan muerte de obrero

La fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza Iglesias investiga la muerte por electrocución de un operario de una empresa contratista de la EPE, Carlos Ramírez, de 60 años en la calle Juan XXIII 5900, en la zona oeste.

Ayer al mediodía, la fiscal sostuvo que “hay que determinar si es responsabilidad de la empresa o si fue responsabilidad de la víctima, que no acató una orden”.

Y agregó: “Hay una empresa contratista que contrata la EPE. Aparentemente el procedimiento es que la EPE autoriza a la empresa a que poden cuando está cortada la electricidad y ellos mismos avisan. Lo que resta determinar es si en el sector donde cortó el operario estaba autorizado o no. Hay que determinar si es responsabilidad de la empresa o si fue responsabilidad de la víctima, que no acató una orden”.

Piazza señaló luego: “Supuestamente lo que me dice el operario (de la EPE) que me acompañó a ver los cables a tierra es que cuando la EPE dice que empiecen a trabajar porque está cortada la energía, ellos lo hacen. Le pregunté si trabajaban con elementos de seguridad y me dijeron que no, porque al ser cables de alta y media tensión no hay ningún elemento de seguridad que los aísle en caso de una descarga”.

Por último, la fiscal destacó: “Lo que tengo que determinar es si se cortó la energía hasta un punto, es decir ver hasta dónde se cortó y cómo se cortó”.

La fiscal estuvo en la EPE, donde se le proporcionó documentación sobre planos de corte de electricidad, horarios de cortes y planos de la zona del hecho. Y pidió medidas para procesar esa información y determinar si estaba todo correcto.

Por su parte, desde la EPE sostuvieron que lamentan profundamente el accidente. Y se detalló que las tareas encomendadas están enmarcadas en el plan de mantenimiento de redes que realiza esta distribuidora eléctrica y estaban vinculadas con el despeje de ramas sobre electroductos de media y baja tensión.

“El procedimiento habitual para este tipo de tareas se realiza con interrupción del abastecimiento de electricidad en el circuito objeto de los trabajos y se toman las medidas de seguridad para el caso, que son la verificación de ausencia de tensión, corte visible y puesta a tierra de la red consignada”, añaden.

Y detallan que, según la información primaria recibida, la empresa contratista no habría respetado el límite físico del circuito entregado para la realización de las tareas.