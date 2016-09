Investigan la muerte de una mujer tras un robo

Una mujer de 60 años que se había descompuesto durante un asalto el último sábado a la tarde falleció al día siguiente, producto de una insuficiencia cardíaca. Si bien el caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que no hubo relación directa entre el robo y la muerte.

A María Cristina R., de 60 años, dos motociclistas le robaron el celular el sábado a las 17 en Zeballos al 3400. La mujer tras el robo se desvaneció y tuvo que ser trasladada al Heca, donde quedó internada en estado delicado: había sufrido un paro cardíaco.

La víctima no pudo sobreponerse y falleció al día siguiente. Si bien la investigación del caso quedó enmarcada en un posible homicidio, desde la Fiscalía aseguraron que, en base a los datos que manejan, no hay motivos para relacionar la muerte con el robo. “Los médicos afirman que el desencadenante pudo ser cualquier cosa dado su estado. Durante el robo no tuvo lesiones y médicamente no fue determinante”, afirmaron voceros.

Caso similar

Hace un mes, una mujer de 79 años fue víctima de robo y falleció tras caer de la bicicleta en la que se trasladaba por la zona sudoeste de la ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Araceli Antonia Zalazar. Según el informe preliminar, dos hombres en moto la interceptaron al mediodía en la zona de Virasoro al 5300 y la derribaron cuando trataban de quitarle su bolso.

La anciana presentaba un fuerte golpe en la cabeza, aunque se esperaban los resultados de la autopsia para confirmar si la causa de muerte fue el traumatismo o si se debió a un paro cardiorrespiratorio. De todos modos los primeros informes no vincularon la muerte de la anciana con el robo. La mujer era una vecina querida en el barrio, que había trabajado como maestra y que, a pesar de su edad, acostumbraba a desplazarse en su bicicleta, la que utilizaba como medio de transporte.

La causa quedó en manos del fiscal Pablo Pinto, perteneciente a la Unidad de Homicidios Dolosos, aunque hasta el momento no hay acusados por la muerte, ni la certeza de que haya sido un homicidio.