Investigan cuenta de Twitter por presunta incitación a la violencia

Tras las declaraciones públicas del gobernador Miguel Lifschitz en las que denunció haber recibido amenazas en las redes sociales en el marco de la primera marcha masiva contra la inseguridad, el fiscal Foppiani dio algunas precisiones acerca de la investigación que lleva adelante hace unas semanas.

A raíz de la identificación de la cuenta desde la cual se enviaron los mensajes, el Ministerio Público de la Acusación señaló que se realizaron allanamientos en un domicilio en Buenos Aires donde se encontraron elementos para la investigación. Aún no se pudo determinar si se trata de una o varias personas detrás de la cuenta. El delito que se investiga es el de incitación a la violencia y conlleva penas de entre dos y tres años de prisión como mínimo.

“Efectivamente estamos llevando adelante una investigación relacionada con unos mensajes que salieron por las redes sociales que podrían constituir delitos. Hay varios mensajes que fueron concomitantes a la marcha del día 25 (de agosto). Creemos que se pueden interpretar como una incitación a la violencia colectiva o como una instigación a cometer delitos”, señaló el fiscal Foppiani, en diálogo con la prensa, quien advirtió que se trata de una investigación compleja al estar vinculada con delitos informáticos.

Fuentes judiciales indicaron que los mensajes fueron dirigidos al gobernador Miguel Lifschitz, a través de la red social Twitter, mediante un perfil con nombre propio. Los mensajes se originaron el día de la primera gran marcha por la seguridad que se realizó en Rosario, el pasado jueves 25 de agosto, y permanecieron en la red por algunos días, con expresiones agresivas que incitaban a la violencia. Actualmente fueron eliminados de la cuenta en cuestión.

“Se realizó una investigación de oficio por parte de la sección de inteligencia de la Policía de Investigaciones a raíz de la difusión pública que tuvieron estos tuits. Es algo que es habitual cuando se detectan posibles delitos a través de las redes sociales. Se realizaron algunos allanamientos la semana pasada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron algunos elementos vinculados con la investigación”, explicó el fiscal Foppiani, al tiempo que señaló que aún no se pudo determinar si se trata de una o de varias personas que se manifiestan a través de esa cuenta.

En ese sentido, indicó que se hicieron requerimientos a la compañía prestadora de Twitter para conocer el origen de los mensajes identificados, información a la que no se tuvo acceso debido a las políticas de privacidad de la red social.

En relación con las declaraciones de Lifschitz en las que advirtió que se trataría de una persona con antecedentes vinculados a la farándula que en los últimos meses hizo más de 120 viajes al exterior, el fiscal solicitó reservar la identidad del sospechoso para preservar la investigación.

“La identidad forma parte de los elementos que preferimos preservar para garantizar el éxito de la investigación. No sabemos si actuó individualmente o con otras personas. Está investigada una cuenta en particular determinada, hay que determinar si es una cuenta real o falsa. Tiene antecedentes pero no se pueden revelar. Se está tratando de verificar quién es el autor de los mensajes, más allá de que la cuenta es una sola no sabemos si el autor es una o varias personas”, sostuvo Foppiani.

En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación no precisaron plazos para la culminación de la investigación, mientras se evalúa la posibilidad de convocar al propio gobernador a declarar.

