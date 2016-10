Lifschitz, en la presentación del presupuesto: “Inversión inédita en obras”

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, presentó ayer los lineamientos generales del Presupuesto 2017, que estima ingresos por 154.456 millones de pesos y gastos por 154.946 millones.

“Este presupuesto está marcando una inversión inédita en obra pública, con un fuerte sesgo a las obras viales, y también con una importante cantidad de obras que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos: obras de agua potable, saneamiento, energía, equipamiento para la salud pública, y para los ministerios de Educación y Seguridad”, dijo Lifschitz en la presentación del proyecto ante la prensa.

“Este presupuesto que estamos elevando, el primero que elaboramos en nuestra gestión, realmente expresa con claridad el objetivo que nos planteamos para estos cuatro años. Refleja lo que anunciamos en el discurso del 11 de diciembre cuando asumimos, y lo que expresamos el 1° de mayo en la Legislatura”, señaló el gobernador.

“Es un presupuesto que mantiene las líneas fundamentales que han distinguido al Frente Progresista Cívico y Social con una fuerte inversión en educación, seguridad y salud pública, pero fortaleciendo la inversión pública como habíamos comprometido desde el inicio de nuestra gestión”, indicó el gobernador y mencionó las obras incluidas dentro del Acuerdo Capital y en el Plan del Norte.

Del encuentro con la prensa participaron también el vicegobernador Carlos Fascendini; y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione.

Sin modificaciones tributarias

“No se incorporan modificaciones tributarias. Las que puedan surgir se harán con el acuerdo y consenso en el marco de la Comisión que hemos convocado oportunamente e integrada por representantes de distintas organizaciones del sector privado y que serán elevadas en un proyecto de ley antes de fin de año”, remarcó el gobernador, al tiempo que aclaró que tampoco se crearán nuevos cargos porque “la idea es que con la planta actual del personal y la estructura de recursos humanos que tiene la provincia se puedan desarrollar todas las políticas y acciones previstas para el 2017”.

Finalmente, el mandatario manifestó su anhelo de que el Presupuesto que ingresó ayer a la Legislatura “tenga un rico debate” y sea aprobado “sin demasiadas modificaciones”.

Detalles del proyecto

En la presenación, Saglione brindó detalles del proyecto que contempla recursos por 154.946 millones de pesos e incluye los fondos de la Ley de Endeudamiento, que supone la emisión de títulos públicos por 500 millones de dólares para financiar obras de inversión pública. Según explicó el ministro de Economía, la proyección de recursos del proyecto se hizo sobre la base de los parámetros macroeconómicos que tomó el gobierno nacional: un crecimiento proyectado del PBI de 3,5%, una inflación del 17 por ciento anual y un valor medio del dólar de 17,92 pesos.

“Con estas variables macroeconómicas proyectamos los recursos propios del Presupuesto, y los recursos provenientes del régimen de Coparticipación Federal que fueron tomados sobre la base de lo que el Presupuesto nacional establece que será girado a la provincia para el próximo ejercicio”, explicó Saglione, y destacó “que las líneas rectoras centran su eje en la obra pública y el gasto de capital en general, con una marcada importancia en temas de seguridad y producción”.

Obra pública crece 224,8%

El ministro mencionó que los recursos corrientes crecen 40,2% respecto del presupuesto inicial para el ejercicio 2016, en tanto que los Gastos Corrientes lo hacen el 37,6% (netos del acto eleccionario).

Además, informó que el gasto de capital asciende a 28.359 millones de pesos, “con un crecimiento de 143,83% con respecto a 2016, y una incidencia del 18,3% sobre el gasto provincial total, lo que representa el gasto de capital de mayor porcentaje desde el año 1989”.

Dentro de los Gastos de Capital, “el rubro construcciones, más conocido como obra pública, asciende a 19.801 millones, con un crecimiento del 224,8%, en relación a 2016”.

A menara de ejemplo, la Dirección Provincial de Vialidad quintuplica su presupuesto de obras respecto al 2016, con una inversión de 6.200 millones de pesos.

Financiación

Saglione también aclaró que “parte de los gastos de capital se financiarán con el producido de las operaciones en el marco del uso del crédito autorizado por la Ley N° 13.543 de Endeudamiento”, que representa una fuente financiera de 8.800 millones de pesos.

El resultado financiero previsto es de $ 490 millones de pesos, y también se prevé “la constitución de un Fondo Anticíclico del orden de los 250 millones de pesos”, agregó el ministro.

Hay incremento “significativo” en seguridad

“Incorporamos una partida que muestra un incremento significativo respecto de ejercicios anteriores en materia de gastos de capital vinculados a seguridad”, dijo el ministro Saglione y agregó que en el proyecto de Presupuesto 2017 “hay inversiones presupuestadas récord en gasto de capital, por 2.648 millones de pesos”.

Al mismo tiempo, consignó un incremento del 86,4% “en bienes de uso vinculados a la prestación de seguridad, que contempla gastos en maquinaria y equipamiento y construcción de comisarías, etc”.

En ese sentido, Saglione explicó que “en este punto se destinan 599 millones de pesos por la compra de vehículos con equipamiento de seguridad y tecnología, de armamento, cámaras de video-vigilancia y equipamiento general de la fuerza policial”.

Ministerio por Ministerio

En la tasa del reparto del Presupuesto en las distintas áreas de gobierno, se informó que el Ministerio de Educación mantiene su participación mayoritaria (30,8%), seguido por el Ministerio de Seguridad (14,6%) y el Ministerio de Salud (11,2%).

Los funcionarios del gobierno provincial destacaron como dato central del proyecto el aumento en la participación del Ministerio de Seguridad respecto al resto de las áreas de gobierno.

El Ministerio de la Producción, si bien tiene un porcentaje relativamente menor en la clasificación institucional, vuelve a subir su participación en comparación con las asignaciones a otros ministerios, y crece un 50% en términos interanuales, “evidenciando la prioridad asignada y reafirmando el rol que debe cumplir el Poder Ejecutivo provincial en lo que refiere a la promoción de las actividades productivas como instrumento de apoyo y estímulo de la economía real”, dijo Saglione. También mejora su participación en el total de gastos el Ministerio de Desarrollo Social, que crece un 42,5%.

Descartan un bono de fin de año

El gobernador Miguel Lifschitz afirmó ayer que la provincia de Santa Fe “no tiene previsto” el pago de un bono de fin de año, tal como reclaman los gremios enrolados en la Confederación General del Trabajo (CGT) al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri.

“Nosotros no lo tenemos previsto, no estaba presupuestado ni calculado en nuestro esquema de gastos de 2016. No estaba tampoco previsto dentro del acuerdo paritario que se realizó en el primer trimestre del año, con lo cual no está previsto”, sostuvo en la víspera el mandatario socialista santafesino en una conferencia de prensa en la que presentó el proyecto de Presupuesto Provincial 2017.

El viernes pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, había reconocido que como parte del diálogo con la CGT el gobierno nacional estaba estudiando la posibilidad de implementar una ayuda económica extra para fin de año.

Ayer, en su rueda de prensa, Lifschitz dijo sentirse “sorprendido” de estas declaraciones y apuntó: “Es contradictorio respecto de lo que el propio gobierno nacional venía planteando hasta el momento”. De todos modos, el gobernador le bajó el tono a la polémica al asegurar que Santa Fe se va a tomar el tiempo para analizar la propuesta del gobierno nacional y para evaluar “en qué medida eso tiene consenso con el resto de los gobernadores de las demás provincias para tener un criterio común”.