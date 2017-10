Inusual disputa: Serodino aún no sabe quién será jefe comunal

A más de una semana de las elecciones los vecinos de Serodino aún no tienen claro quién será su presidente comunal a partir del 10 de diciembre. Juan Pío Drovetta, del Frente Progresista, ganó las elecciones por un voto. Pero la actual mandataria Mónica Stumpo, del Frente Justicialista, pidió la nulidad de una mesa y el Tribunal Electoral se la concedió. Sin embargo, rechazó la solicitud de elecciones complementarias y confirmó el triunfo de Drovetta. Ahora el Frente Justicialista denuncia “falta de transparencia” y Drovetta pide “respetar a la máxima autoridad electoral”.

La anulación de la mesa 2121 terminó aumentando la diferencia a favor de Drovetta. En el escrutinio definitivo, dos votos recurridos fueron validados para el candidato del Frente Progresista. Además, se sumó a su caudal la totalidad de los votos de la mesa anulada. La diferencia final fue de 18 sufragios: 1082 para Drovetta y 1.054 para Stumpo (117 sacó la candidata de Cambiemos Susana Radice y 92 Alicia López, del SI). “Es una locura. En la mesa que se anuló gané por 15 votos”, manifestó Stumpo en diálogo con El Ciudadano. “La presidenta comunal no aceptó perder por un voto y por eso empezó con todo esto”, se defendió Drovetta.

Stumpo está al frente de la comuna de Serodino, localidad de 3.600 habitantes a unos 53 kilómetros, hace 14 años. A pesar de la decisión del Tribunal Electoral, no se resigna: “Todavía no está dicha la última palabra, vamos a seguir exigiendo la elección complementaria. Si pierdo, me voy a mi casa tranquila, pero el pueblo merece transparencia”. Drovetta, quien este año se postuló por cuarta vez, le pidió que “respeta las instituciones”. “El Tribunal Electoral nos dio por ganador y por lo tanto me voy a atener a lo que la voluntad popular mandó y el 10 de diciembre voy a asumir al frente de la comuna de Serodino”, afirmó.

El escrutinio y las dos voces

