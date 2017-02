Intrépido asalto en la ciudad de Victoria: se llevaron un avión del aeroclub

Un grupo de delincuentes asaltó a mano armada el Aeroclub de la ciudad entrerriana de Victoria y sustrajo un avión tras simular la contratación de instructores de paracaidismo.

Además del avión, un Cessna 182, los delincuentes se llevaron el equipo completo de seis paracaídas. El destino del avión es desconocido.

El atraco fue cometido este lunes por una banda de 5 delincuentes –algunos portales entrerrianos hablan de dos asaltantes– que se había comunicado antes con la Asociación de Paracaidistas de Victoria para realizar un salto tándem, en el que el instructor de esa práctica se arroja al vacío unido al alumno por arneses.

Los supuestos interesados señalaron que querían realizar la práctica para celebrar una despedida de soltero, indicó Juan Carlos Sánchez, responsable del aeroclub y delegado local de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a elonce.com.

El jardinero del aeroclub fue uno de los rehenes que maniataron con precintos en el interior de las oficinas, mismo destino que corrieron los dueños del avión. Según relató el testigo: “Yo estaba sentado en mi auto, enviándole un mensaje a mi jefe. Entonces apareció un muchacho de unos 25 años. Me apuntó con una pistola y me dijo que me quedara tranquilo. Me metió a la oficina del aero y me maniató pies y manos. Después apareció otro de las mismas características y dijo que colaborara, que no me iba a pasar nada. Y eso fue lo que hice”, relató el trabajador a el portal victoriense Será Noticia. Y agregó: “Luego empezaron a traer a los muchachos. Los paracaidistas, los pilotos, que estaban en su oficina, porque estaban esperando un grupo que iba a venir a saltar”. Señaló, además, que los raptores actuaron a cara descubierta.

Los delincuentes arribaron al establecimiento cerca de las 9 de este martes, entablaron diálogo con los instructores de vuelo y en un momento sacaron armas de fuego, para reducirlos y maniatarlos.

Sánchez señaló que los delincuentes “cargaron todos los equipos de paracaidismo, entre ellos había un piloto, encendieron el motor y se dieron a la fuga”.

El directivo describió a los delincuentes como cinco hombres de entre 25 y 30 años “con tonada paraguaya”.

Por el momento no se había logrado hallar al avión robado, un Cessna 182 con matrícula LV H BB, que pertenece a la Asociación de Paracaidistas de Victoria, que tenía el tanque repleto, por lo que tenía una autonomía de varias horas de vuelo y la posibilidad de traspasar la frontera argentina.

Los asaltantes también se llevaron un auto, que fue encontrado a un kilómetro del aeródromo, en un camino vecinal.

Más allá de la espectacularidad del episodio, el correlato entre aviones ligeros y delito no es extraño: en junio de 2016 se encontró una avioneta Cessna 210 abandonada a 150 kilómetros de Rosario en lo que se presume una malograda maniobra de tráfico de marihuana. De hecho, el Litoral argentino parece configurar un mapa de aterrizajes clandestinos a lo largo de su territorio. Y no son pocos los casos de avionetas robadas de hangares.