Internos heridos en penal rosarino

Al menos cuatro internos alojados en el pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria Nº 6 (ex Alcaidía de Policía) resultaron heridos anteanoche, con versiones disímiles sobre el incidente en el cual resultaron lesionados. Desde la puerta del penitenciario, los familiares dijeron que se trató de un motín y denunciaron que no recibieron ninguna comunicación oficial respecto a las identidades y el estado de salud de los heridos, entre los cuales habría un apuñalado grave internado en el Heca. Desde el Ministerio Público de la Acusación, un portavoz judicial sostuvo que no hubo comunicación a Flagrancia y que la situación fue manejada por el Servicio Penitenciario. Además, indicó que no se trató de un motín sino de una reyerta entre internos por un supuesto intento de robo con heridos leves. Recién ayer a la tarde, el Ministerio de Seguridad envió un comunicado que informa sobre “un altercado entre internos” que se logró controlar “gracias a la rápida intervención del Servicio Penitenciario”.

De acuerdo a lo indicado por familiares de internos, anteanoche alrededor de las 21 se desató en el interior del pabellón 9 un incidente con heridos. “Nos llamaron por teléfono y nos avisaron lo que estaba pasando. Se escuchaban gritos y tiros. Cuando llegamos, vimos el humo que salía desde la cárcel y después salió una ambulancia manchada con sangre”, dijo una de las mujeres. Desde ese momento, los familiares se quedaron en la puerta del penal, ubicado en avenida Francia al 5400, esperando noticias, pero no recibieron ninguna comunicación oficial.

“Sé que a mi marido lo apuñalaron en la espalda y que fue al Heca, pero estuve allá toda la madrugada y no me dejaron verlo, así que no sé cómo está”, dijo una mujer. Según lo que pudieron averiguar, a él se sumaban otros tres presos que habían sufrido heridas de arma blanca y quemaduras de distinto grado. Entre ellos, un joven recibió una herida de bala en el pie, otro aspiró monóxido de carbono y su salud estaba complicada y otro sufrió quemaduras en las manos y las piernas. Además de no recibir información oficial, los familiares manifestaron estar “desesperados” porque temían que durante las horas siguientes continúen los incidentes dentro del pabellón 9, ya que hicieron saber que temián ser agredidos de nuevo. El pabellón 9 aloja a 90 internos y tras los incidentes quedó cerrado como medida cautelar.