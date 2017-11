“Internet hizo que todo fuera más sencillo”

Ya no es novedad que las redes sociales existen y que lo que sucede allí no se queda sólo en el terreno de lo virtual. Salvapantallas, el dúo cordobés liderado por los millennials Zoe Gotusso y Santiago Celli, es un buen ejemplo de esa reciprocidad entre bits y calle. La banda se hizo conocida en internet (sobre todo, a través de la red social Instagram), reversionando artistas como Fito, Spinetta y Charly. A un año de ese nacimiento ya gira por todo el país llenando teatros, y prepara la grabación de un primer disco que verá la luz en los próximos meses.

Reversionar himnos nacionales como “Sin Gamulán” (Los Abuelos De La Nada), “Promesas sobre el bidet” (Charly García) o la propia “Fue amor” (Fito Páez) no parece ser el camino más fácil para dar los primeros pasos en la música profesional. Pero Salvapantallas lo hizo posible y el éxito no se detiene, con millones de reproducciones en Youtube. Sus canciones no son copias de las originales, claro está. Y allí reside su riqueza. Tienen una impronta propia gracias al impecable registro vocal de Zoe, que cautiva con un estilo fresco, actual y despreocupado.

“Hacer una versión es algo muy jugado porque estamos versionando temas clásicos del repertorio argentino que la gente ama. Es muy difícil salir con algo nuevo en una versión y aportarle algo. Ahí es donde siempre aclaramos que no imitamos sino que hacemos una reversión donde le agregamos lo nuestro”, contó Zoe Gotusso en diálogo con El Ciudadano. Y para dejarlo bien en claro, destacó: “Para hacer una copia es mejor escuchar al artista original”.

En Instagram, la red social donde tienen más seguidores, cuentan de a decenas de miles los “likes” cada vez que suben un video o anticipan un concierto. Y con esa impronta repleta de honestidad artística causan furor entre sus seguidores.

“Internet hizo que todo fuera un poquito más sencillo”, opinó la joven cantante y guitarrista de apenas 20 años, al tiempo que reafirmó en el mismo pasaje de la charla: “Ya no hay lugares, ese lugar que es la red, es una cosa impresionante”. De hecho, esa circunstancia le permitió a Salvapantallas “estar acá pero también al otro lado del mundo”.

Hay algo que hace a Salvapantallas el fenómeno en internet del momento. La popularidad tocó a la puerta de Zoe y Santiago y los chicos no lo dejaron escapar.

¿Dónde reside el éxito? Zoe arriesga una respuesta: “Me lo pregunto todos los días pero creo que hay personas que gustan de la relación que tenemos con Santi; me parece que es amigable. Tenemos una presencia fuerte, muy grande, en las redes, donde empezamos a versionar canciones reivindicando la música de acá”.

Pero no se quedaron con lo logrado, que no es poco. Van por más y comenzaron a componer. “Vueltas”, “Canción para soltar” y “Otra historia”, son los tres primeros temas del dúo donde el rock parece haber quedado un poco de lado, y el pop gana terreno como plataforma para contar historias. “Grabar un disco surge de nuestro interés y de lo que nos sale. Nos encanta hacer versiones pero a mí me interesa cantarle a una persona una canción que yo misma escribí. También creo que la banda trascenderá más cuando tengamos esas canciones”.

La cantante y guitarrista dice que tiene un pleno recuerdo de que la música siempre estuvo en su casa. “Vengo de una familia muy musical y siempre hubo instrumentos en casa”, contó a este medio al tiempo que, sobre su incursión en este lenguaje, confió: “Mi primer contacto fue con la guitarra cuando tenía 14 o 15 años. La encontré y empecé a tocarla mirando videos de Youtube, pero siento que soy cantante. Toco la guitarra para acompañarme”.

La velocidad de estos tiempos generó que Zoe Gotusso hace un año tenía un presente que hoy ya no existe. “El año pasado estaba estudiando la carrera de Comunicación Audiovisual”, dice. Y continúa: “Nos encontramos con Santi, a quien no conocía, y nos juntamos. Él vio mis videos y ahí salió Salvapantallas. La música pasó de ser mi hobby a ser todo: hoy estamos ciento por ciento en esto. Nunca pensé que sería así, pero estoy convencida que tiene que ser así”.

Éxito cordobés, en Rosario

No es la primera vez que Salvapantallas toca en Rosario y ya tiene hasta su club de fans. Con todo ese predicamento, inexplicable para artistas más tradicionales que los miran con asombro y recelo, regresan con un formato de banda “para vestir las canciones”, dice Zoe. Ya lo hicieron con un recordado show en Plataforma Lavardén y más tarde como teloneros de la cantante mexicana Carla Morrison en un concierto en Pugliese. De hecho, ese será el escenario que ahora los abrigará como protagonistas de una noche donde sonarán los clásicos del pop y el rock nacional, en su estilo fresco y actual, y las nuevas canciones que combinan sesiones acústicas y eléctricas.

“Mostramos canciones nuevas propias como así también versiones. Es un show dinámico que teníamos muchas ganas de hacer. Salimos con la banda a mostrar esto que venimos trabajando hace mucho. Salvapantallas es un dúo acústico pero, cuando empezamos a hacer nuestra música, decidimos darle una vestimenta a las canciones que incluyó una banda y por eso sumamos a dos músicos que nos acompañan”.

Buenos Aires, un destino

Estar lejos de Buenos Aires y no tener un disco con canciones propias parece seguir siendo un freno para la consolidación de un artista que intente consolidar su carrera y cierta popularidad.

Respecto de si planifican abordar estos dos aspectos en lo inmediato, la cantante opinó: “Creo que en Buenos Aires hay más posibilidades, sin embargo estamos en 2017 y ya viajando a Buenos Aires para tocar en teatros muy grandes. Internet hizo que todo fuera un poco más sencillo; ya no hay lugares, ese lugar que es la red, es una cosa impresionante y el alcance que tiene lo comprobé con Salvapantallas. Estás acá pero también al otro lado del mundo. El plan es irnos pero todavía no es algo concreto. Elegimos Buenos Aires porque el camino va a ser más fácil. Pero no creo que sea imposible trascender estando en Córdoba, porque hoy las cosas son distintas. Yo amo Córdoba, pero creo también que a la banda le haría muy bien estar en Buenos Aires”.