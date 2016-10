Internado grave después de ser atacado a tiros en zona sudoeste

Un muchacho de 30 años estaba anoche internado en grave estado con dos disparos en el cráneo y uno en el abdomen tras ser atacado a balazos por motociclistas en inmediaciones de Callao y Presidente Quintana, en la zona sudoeste. Los voceros judiciales indicaron que si bien la pesquisa no descarta la hipótesis de robo, también se llevan adelante otras medidas de prueba ante la posibilidad de que la agresión tuviera otro móvil.

Según voceros judiciales, los investigadores pudieron reconstruir a través de declaraciones de testigos que la víctima, Germán M., de 30 años, llegó alrededor de las 20 de anteanoche hasta la zona de Callao y Presidente Quintana. El muchacho estaba a bordo de su motocicleta, estacionó, se bajó y caminó en dirección a un local que repara celulares, dijeron estas fuentes. De acuerdo con los testimonios recabados por la pesquisa, en ese momento pasaron dos hombres en moto y abrieron fuego.

Producto de las detonaciones, la víctima terminó herida con dos disparos en la cabeza y un tercer plomo le quedó alojado en el abdomen. Germán fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y en el lugar los uniformados incautaron una decena de vainas servidas calibre 9 milímetros, continuaron los voceros judiciales, para agregar que las diferentes declaraciones dieron cuenta de que tanto la moto como las pertenencias del muchacho quedaron en el lugar y los atacantes nunca descendieron el vehículo.

Sobre las hipótesis que trabaja el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Luis Schiappa Pietra, los pesquisas indicaron que no se descarta la motivación del ataque tras una resistencia a un robo, pero aclararon que no se trata de la línea principal. “El fiscal no descarta nada. También se trabaja sobre otras posibles motivaciones o que se hayan confundido de persona”, señalaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En tanto, los investigadores detallaron que ayer realizaron el relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para obtener la mecánica del hecho.

A su vez, los voceros judiciales informaron que, al cierre de esta edición, el muchacho continuaba internado en grave estado en la sala de Cuidados Intensivos del Heca y su pronóstico era reservado.