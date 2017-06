Interna justicialista en Santa Fe: el cegetista Schmid será precandidato a diputado

El integrante del triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid será precandidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe en las PASO del PJ, donde podría enfrentar a una lista más identificada con el kirchnerismo y cuyo figura principal es Agustín Rossi. “Mi compromiso con los santafesinos en las próximas elecciones es construir una alternativa política creíble para recuperar la provincia de Santa Fe para el peronismo, pero nunca abandonar los intereses que realmente movilizan al pueblo trabajador al que ya represento desde el sindicalismo”, sostuvo Schmid –nacido en Rosario– al darse a conocer su postulación. El dirigente moyanista venía manteniendo una postura alejada de la política partidaria y en las últimas elecciones presidenciales no manifestó apoyo por ningún candidato. En los últimos años, el jefe de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) y del gremio de Dragado y Balizamiento había rechazado ofertas de distintos espacios, entre ellos del massismo. “Hace unas semanas, Juan Carlos volvió de un viaje a Israel y cayó enfermo. Durante todos esos días que estuvo en cama en Santa Fe varios dirigentes volvieron a la carga para tratar de convencerlo de que se presente de candidato por el PJ santafesino. Lo habló con sus compañeros sindicalistas y con el propio Hugo Moyano, y lo convencieron de que es momento de dar batalla en las PASO”, detalló un hombre de su entorno. El titular de la confederación que nuclea a los gremios del transporte (CATT) remarcó en declaraciones a la prensa que en el caso de triunfar en las PASO y luego acceder a una banca en el Congreso, que “nunca abandonará los intereses que realmente movilizan al pueblo trabajador”, al que ya representa desde el sindicalismo. En la interna peronista santafesina, Schmid deberá enfrentar en las PASO a varias listas de precandidatos que han expresado su deseo de competir en las primarias abiertas del PJ como el legislador del Parlasur Agustín Rossi; la jueza Alejandra Rodenas y la diputada provincial Claudia Giaccone, aunque todavía no está definido. Los comicios de las PASO en Santa Fe se realizarán el 13 de agosto, mientras que el 22 de octubre se votarán las generales.

: Trying to get property of non-object inon line