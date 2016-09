Intendente redujo su sueldo y el de todos sus funcionarios

En medio de una severa crisis económica que atraviesa el municipio de Mar del Plata, el intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, firmó en la tarde de este jueves el decreto para reducir su sueldo y el de todos los funcionarios municipales un 10%.

El jefe comunal indicó que el decreto establece una “deducción equivalente al 10% del sueldo básico de los funcionarios políticos y que dicha medida rige desde 1º de septiembre y se mantendrá hasta la finalización de la emergencia económica aprobada por el Concejo Deliberante”.

Arroyo dispuso que la reducción del salario alcance también a secretarios, subsecretarios, delegados municipales, directores generales, directores coordinadores, al administrador general de la Agencia de Recaudación Municipal, al director de Cálculo y Control de Recursos, y presidentes, vicepresidentes, directores ejecutivos, directores generales y directores coordinadores de los entes descentralizados.

En el decreto Nº 1931, el jefe comunal explicó que la reducción de los salarios de los funcionarios se trata de una “medida correctiva de excepción ante la difícil situación económico-financiera” del municipio.

“Los funcionarios políticos deben estar más comprometidos adoptando gestos que representen un aporte y colaboración con el erario público”, resaltó Arroyo.

Cabe remarcar que en el mes de julio, el intendente adoptó otras medidas para reducir el gasto público y lograr así que mejore la delicada situación que atraviesan las finanzas municipales, entre ellas dispuso que por 120 días, los agentes municipales no podrán cobrar horas extra, se congelarán los ingresos en la planta municipal y no se pagarán vacaciones no gozadas.

Esta medida fue conocida el mismo día en que los casi 11 mil empleados municipales levantaron un paro que duro 8 días por el cobro desdoblado de sus salarios.

