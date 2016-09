Insólito giro en la causa de los audios de robo de bebés

El misterio alrededor del audio de Whatsapp que alertaba sobre el secuestro de cinco niños en un solo día en la ciudad tuvo ayer un giro inesperado tras conocerse que una persona de 41 años, que vive en la zona oeste, se presentó el lunes a la noche en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) y se reconoció como el autor de ese mensaje. Desde el Ministerio Público de la Acusación dijeron que la explicación que dio, que resultó como mínimo llamativa, fue que en realidad envió ese mensaje a su mujer para que tomara precauciones, ya que era “medio descuidada” con sus hijos. Sostuvo que ese audio terminó viralizándose “involuntariamente” a través de los dispositivos móviles.

En el marco de la causa hoy habrá una audiencia imputativa en Tribunales, donde se lo acusará del delito de intimidación pública que prevé penas que van desde los 2 a los 6 años de prisión.

El fiscal a cargo de la causa, Fernando Dalmau, contó que la Fiscalía inició una investigación “tras recibir ese mensaje de Whatsapp junto con otros que fueron descartados, ya que no tenían ni siquiera origen en la Argentina”.

“En el que se centró esta investigación es un audio que hablaba de secuestros de cinco chicos en un día en la ciudad de Rosario y que terminó siendo falso. La Fiscalía, teniendo en cuenta las reticencias de Whatsapp para contestar requerimientos judiciales, ya que aducen imposibilidades técnicas por el cifrado que tienen los mensajes, inició una investigación en la que se comprobó dónde se habían generado la mayor cantidad de mensajes y en qué grupos de Whatsapp se hacía circular este audio”, explicó el fiscal.

“En función de eso se fue investigando hasta llegar a números comunes y, a partir de allí, el propio imputado tomó conocimiento de que ya estaba identificado prácticamente su número y decidió presentarse espontáneamente ayer (por anteayer) en dependencia de la Policía de Investigaciones”, añadió Dalmau.

El funcionario judicial recordó que todavía no se le tomó declaración y que hoy se hará en el marco de una audiencia imputativa. “Sí hizo una manifestación espontánea que quedó documentada, y lo que él aduce es que el objetivo de este mensaje era dirigirlo a su mujer para que tomara precauciones porque era bastante descuidada con los chicos, cuestión que se descarta completamente por la trascendencia que tuvo. El delito es intimidación pública, que parte de una escala penal que como mínimo tiene dos años de prisión, pero como esta persona no tiene causas en trámite ni antecedentes condenatorios la Fiscalía tomó la decisión de imputarlo en libertad”, remarcó.

¿Plan desestabilizador?

El fiscal comentó que cuando se comenzó la investigación una de las hipótesis más fuertes era que el mensaje podía formar parte de un plan para intentar desestabilizar el gobierno provincial. “Esta presentación espontánea cambia las cosas porque a esta persona no se le ha encontrado ningún nexo con alguna agrupación política ni ninguna intención particular en ese sentido, por lo tanto pensamos que es obra de este autor individual y que no forma parte de ningún plan, hasta lo que tenemos”, destacó.

“Conforme a lo que nos informaron estaba muy compungido y, según él, no había calculado la trascendencia que podía llegar a tener esta acción. El tema es que es público y notorio que cuando se vuelca algo a redes sociales eso se redirecciona y uno no puede manejar la repercusión que puede llegar a tener. La voz del mensaje es de esta persona. Igualmente se va a hacer una pericia de audio y se ordenó el secuestro de su celular para poder ver cuántos Whatsapp partieron desde ese teléfono y cuántos fueron replicados por otros usuarios”, siguió Dalmau.

Por su parte, Gabriel Navas, su abogado, contó a este diario que “siendo el autor del audio original eligió hacer una presentación espontánea”. “Tras eso le abrieron un acta, le hicieron conocer sus derechos y entregó su celular para que le hagan las pericias correspondientes. La cuestión es casi anecdótica y de ninguna manera hubo un intento que vaya más allá de una cuestión privada y familiar. Es la forma que él eligió para alertar a su familia para que se cuiden. Vive en una zona donde habían ocurrido tres o cuatro entraderas en las últimas semanas. Lamentablemente el audio se viralizó y tuvo las consecuencias públicamente conocidas”, relató.

“Él reconoce ser el autor y no tuvo bajo ninguna circunstancia la intención de asustar a nadie. Es importante destacar que él elige presentarse ante la Justicia y que se está ante una cuestión privada que se terminó disparando hacia un lugar que no era el deseado”, concluyó el funcionario judicial.

Investigan la denuncia de una joven en Mister Ross y Alem

Julieta, la joven que denunció la semana pasada que un motociclista intentó robarle su bebé cuando bajaba de un colectivo en Mister Ross y Alem se presentó el último lunes al mediodía en la Justicia para ratificar su relato. Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación se la tuvo que convocar tres veces para que se presente y se están investigando algunas líneas “para ver si arrojan algún dato concreto respecto a lo que denunció”, sin novedades concretas todavía.

Según contó la chica en su oportunidad, el lunes 5 de septiembre por la noche un hombre la abordó y le ordenó que le entregue su beba, que llevaba en brazos. La chica corrió y luego se tiró al piso para proteger a su niña, mientras el motociclista trataba de sacársela y la golpeaba. Finalmente, el agresor se asustó ante la aparición de un auto y escapó. La muchacha hizo la denuncia, pero apuntó que “los policías no salieron a buscarlo”.

