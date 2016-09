Inseguridad: el gobierno pidió paquete de leyes a Legislatura

Los ministros provinciales de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, se reunieron ayer por tres horas, sin prensa ni taquígrafos, con diputados del oficialismo y de la oposición. Habían sido citados hace dos semanas por la Cámara, en medio de la ola de crímenes, para dar explicaciones sobre el plan de seguridad del gobierno. Por los testimonios recogidos, las explicaciones no conformaron.

Pullaro y Silberstein no hicieron autocrítica, sino que ratificaron el rumbo y remarcaron que se deben profundizar las reformas policial y judicial. Para ello, les pidieron a los diputados un paquete de leyes, algunos proyectos que ya fueron enviados durante el año y otros que serán ingresados en los próximos días.

Las altas tasas de homicidios en las dos ciudades más grandes –137 casas en el departamento Rosario hasta fines de agosto; 93 en La Capital hasta ayer–, la masiva marcha #RosarioSangra del 25 de agosto y las nuevas convocatorias que se repetirán mañana en distintas localidades de la provincia provocaron un cimbronazo de reproches entre los tres poderes del Estado por la responsabilidad que le cabe a cada uno; en ese marco se realizó ayer la reunión de los ministros con los legisladores.

Silberstein pidió la rápida sanción de un conjunto de proyectos para hacer más eficaz la reforma judicial: entre ellas, más cargos de fiscales y el traspaso de personal del viejo al nuevo sistema penal, a pedido del Ministerio Público de la Acusación. El ministro de Justicia calculó que entre fiscales, secretarios y empleados son más de 200 funcionarios que apuntalarían la estructura que comanda Julio de Olazábal.

El ministro Pullaro ya había hecho anuncios, por la mañana, sobre la implementación de nuevas tecnologías en la Policía y la compra de patrulleros y camionetas. Por la tarde, planteó que su meta es modificar la ley policial para –entre otros objetivos– poder distinguir a los agentes que prestan servicio de los que están en disponibilidad o con carpeta médica.

El objetivo de Pullaro es “renovar” por completo la fuerza: se incorporarán 1.200 aspirantes cada año, aunque el ministro aclaró que el problema no se resuelve con un aluvión de nuevos policías: “Aunque tuviésemos cinco mil cargos, nosotros realmente apuntamos a la formación: no queremos sacar policías en poco tiempo; queremos que al menos tengan un año de formación en origen (los institutos) y un año en destino, al lado del policía que ya tiene tiempo, dándole la formación que le falta”.

“El año que viene –continuó Pullaro–, si incorporamos esto, más los retiros, más el cupo que tenemos por ley, vamos a estar incorporando la cantidad que hoy tenemos. No es que no necesitemos más policías; los necesitamos. Pero no los podemos ir a comprar a otra provincia. Necesitamos formarlos y eso lleva tiempo. Estamos planificando la Policía para los próximos años en la provincia de Santa Fe”.

Opiniones de los diputados

Luis Rubeo (PJ): “Hay un relato de las cosas que va haciendo el Poder Ejecutivo que muchos no compartimos, lo que tiene que ver fundamentalmente con las políticas de prevención. También hay cosas que se tienen que modificar en la Policía: los móviles, la cantidad y la formación de los agentes. Y al ministro de Justicia, las vacantes en el Poder Judicial, qué va a pasar con el sistema de subrogantes, entre otros temas”.

Sergio Más Varela (Cambiemos): “Las medidas no son suficientes. Rosario y Santa Fe están viviendo su peor momento en materia de seguridad. Esto habla a las claras de que es necesaria una fuerte participación de las fuerzas federales. Es necesaria esa ayuda. Las fuerzas locales no alcanzan para contener la situación de inseguridad que se está viviendo en la provincia”.

Jorge Henn (Frente Progresista): “Una exposición impecable de los ministros. Tenemos que trabajar todos juntos en determinadas leyes. Se fue hasta el hueso; se habló del trabajo del gobierno, reconociendo que las cosas no están bien, pero también se comentaron cada una de las acciones que se están llevando adelante fundamentalmente en Santa Fe y Rosario en lo relacionado a los delitos complejos”.

Comentarios